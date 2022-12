Lentilha no ano novo 2023: qual o significado da tradição?

Comer lentilha no ano novo é uma das tradições mais conhecidas por quem acredita nas superstições em torno da chegada do ciclo novo. O grão, que tem o formato parecido com o de uma moeda, é conhecido por atrair prosperidade e, por isso, está entre os rituais mais conhecidos para fazer na noite da virada.

No entanto, a lentilha é um alimento amplamente consumido também em outras épocas do ano. Atualmente, o grão tem um preço acessível e a boa notícia é que tem muitos nutrientes importantes para a saúde física. Mas, voltando às superstições do ano novo, você sabe a origem dessa tradição e como fazer o ritual corretamente para ter dinheiro no bolso no ano novo? Confira.

Origem da tradição de comer lentilha no ano novo

A lentilha é um alimento certo em praticamente todas as ceias de ano novo. Isso porque, segundo a superstição, o grão tem o poder de atrair riqueza e esse é um dos desejos mais comuns dessa época do ano. A tradição de comer lentilha no ano novo veio da Itália e foi trazida por imigrantes que garantiam que, exatamente à meia-noite, quem quiser ter prosperidade a partir do dia 1° de janeiro deve comer um prato desse alimento.

No país europeu, inclusive, tem um ditado que diz: (“Lenticchie a capod´anno franchi tutto l´anno" (“Lentilha no ano novo, dinheiro o ano todo”, em português). De qualquer maneira, mesmo quem não acredita em superstição pode se beneficiar com o consumo desse alimento, que é nutritivo, rico em fibras, vitaminas e proteína vegetal.

Como fazer o ritual da lentilha para atrair prosperidade?

Basicamente, o ritual consiste em comer lentilha no ano novo. Isso deve ser feito à meia-noite para garantir que, desde o primeiro minuto do ano que está começando, a energia da prosperidade esteja presente. Mas existem variações do ritual:

- Colocar uma nota de valor alto embaixo do prato e, depois de comer a lentilha, a nota deve ser doada para uma criança.

- Comer a lentilha em um lugar alto, onde os pés não alcancem o chão. Segundo a superstição, essa prática garante ótimas conquistas para o ano novo.

O fato é que, independentemente da receita escolhida, comer lentilha no ano novo é a garantia, segundo os supersticiosos, de que o ano novo vai ser próspero.

Receitas de lentilha para fazer no ano novo

Fácil de preparar, é possível fazer lentilha para comer no ano novo de diferentes formas. Veja quatro receitas rápidas e saborosas.

Macarrão à bolonhesa vegetariana - Receitas de lentilha para fazer no ano novo

Ótima opção para substituir a carne, a bolonhesa de lentilha é fácil de fazer. Cozinhe o macarrão seguindo as instruções da embalagem e reserve. Para fazer a bolonhesa, refogue alho e cebola e depois adicione tomates maduros, cozinhando até que eles estejam macios. Depois, é só amassar até formar um molho. Acrescente as lentilhas já cozidas e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Cubra o macarrão com o molho e está pronto.

Sopa de lentilha com calabresa - Receitas de lentilha para fazer no ano novo

Essa é uma das formas de comer lentilha no ano novo mais tradicionais, justamente por causa da facilidade de preparar a receita. A vantagem desse grão é que, se for deixado de molho por 8 horas, tem o cozimento muito rápido. Depois de cozidas, as lentilhas vão para uma panela com refogado de alho, cebola e calabresa picadinha, mas não é preciso descartar a água do cozimento. Deixe o caldo engrossar um pouco, adicione sal e pimenta a gosto e sirva a sopa acompanhada de torradas.

Salada de lentilha com romã - Receitas de lentilha para fazer no ano novo

Quer sobrar as chances de atrair dinheiro no ano novo? Essa receita de salada leva romã, que também faz parte dos rituais mais tradicionais do réveillon. Para fazer, basta cozinhar a lentilha até que fique cozida, mas firme. Escorra a água e deixe esfriar. Em uma tigela, prepare um molho com limão, azeite, sal e pimenta. Retire as sementes das romãs e depois é só misturar tudo e levar à geladeira por 2 horas. Sirva gelado.

Arroz com lentilha - Receitas de lentilha para fazer no ano novo

A receita de arroz com lentilha é fácil de fazer e muito saborosa. A vantagem do arroz com lentilha é que os dois grãos podem ir ao fogo ao mesmo tempo e, portanto, você só vai sujar uma panela. Para fazer, refogue alho e cebola, acrescente os grãos e deixe fritar por dois minutos, cubra totalmente com água quente, acrescente sal a gosto e deixe cozinhar até secar a água totalmente. Se achar necessário, acrescente mais um pouco de água para garantir que os grãos fiquem mais cozidos.

LEIA TAMBÉM SOBRE O ANO NOVO

Maquiagem de Ano Novo 2023

O que significa passar o ano novo de verde?

Significado das cores no ano novo

Ano Novo no Guarujá 2023