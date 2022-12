Babi, Bia ou Iran: quem você quer que vença A Fazenda 2022?

Décima quarta temporada do reality show termina no dia 15 de dezembro, quinta-feira.

Dos 21 participantes que deram início a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, apenas três continuam na briga. Depois de meses de reality show, a décima quarta temporada está chegando ao fim e o público decidirá quem leva o título de campeão. Quem você quer que vença A Fazenda 2022, Babi, Iran ou Bia?

A final de A Fazenda 2022 será realizada nesta quinta-feira, 15 de dezembro, a partir das 22h30, depois da reprise da novela Amor Sem Igual. De acordo com a programação oficial da Record TV, o último programa da temporada ficará no ar até 00h15. Neste dia, será anunciado o grande vencedor da temporada.

Babi: a peoa é a grande favorita ao prêmio. Babi fez parte do grupo B durante toda a temporada e se tornou uma das principais rivais de Deolane Bezerra no jogo. A participante se destacou ao longo da temporada por seus posicionamentos no confinamento, venceu a prova do fazendeiro duas vezes e foi a sortuda que levou a melhor na roça falsa, decidida pelo público. Babi é quem você quer que vença A Fazenda? Conte para o DCI sua opinião.

Iran: o ator também foi um integrante do grupo B durante a temporada. Iran foi o maior vencedor de disputas pelo lampião da temporada então foi decisivo em várias formações de berlinda. O peão não foi parar em tantas roças ao longo da temporada, apenas uma, porém, mais tarde esteve nas duas últimas berlindas da temporada e conseguiu se salvar com a ajuda do público para chegar até a grande final.

Bia: a neta de Gretchen é a última participante do grupo A e a única entre seus aliados a conquistar uma vaga na final. A menina já chegou ao confinamento com a ajuda do público, ao vencer o Paiol e conquistar a 21ª vaga de peão da temporada, e depois se salvou de mais quatro roças com a ajuda do público. Em outras três berlindas em que a peoa teve o azar de cair, Bia se salvou ao se tornar fazendeira. Ela é a participante da edição que mais conquistou o chapéu. Quem você quer que vença A Fazenda 2022? Vote!

Parcial do DCI indica vitória de Babi

Por enquanto, Babi é apontada como a provável campeã da temporada. A peoa é a mais votada na parcial do DCI, que soma mais de 146 mil votos até agora. A loira lidera com folga e soma 58,6% da preferência do público. Bia é apontada como a provável segunda colocada e aparece com 37,3% do favoritismo.

Quem saiu ao longo da edição

Somando três meses no ar, A Fazenda 2022 contou com 14 roças durante a temporada - sendo uma delas falsa - eliminação dupla, duas desistências e duas expulsões. Com muita confusão, altos e baixos, a décima quarta edição chega ao fim no dia 15 de dezembro com três finalistas, Babi, Bia e Iran.

1ª roça: Bruno Tálamo x Deborah Albuquerque x Tiago Ramos = Bruno saiu (15,69%)

2ª roça: Ingrid Ohara x Rosiane Pinheiro x Deborah Albuquerque = Ingrid saiu (29,01%)

3ª roça: Rosiane Pinheiro x Tiago Ramos x Deborah Albuquerque = Rosiane saiu (21,28%)

4ª roça: Tati Zaqui x Vini Buttel x Bárbara Borges = Tati saiu (27,70%)

5ª roça: Thomaz Costa x Deolane Bezerra x Shayan Haghbin = Thomaz saiu (17,31%)

6ª roça: Vini Buttel x Pétala Barreiros x Bárbara Borges = Vini saiu (21,14%)

7ª roça: Lucas Santos x Iran Malfitano x Deoane Bezerra = Lucas saiu (15,39%)

8ª roça: Deborah Albuquerque x Alex Gallete x Moranguinho x Ruivinha de Marte = eliminação dupla, Deborah (23,19%) e Alex (11%) saíram

9ª roça: André Marinho x Bia Miranda x Ruivinha de Marte = Ruivinha saiu (24,58%)

10ª roça: Kerline Cardoso x Moranguinho x Barbara Borges = Kerline saiu (23,18%)

11ª roça FALSA: Barbara Borges x Deolane Bezerra x Pétala Barreiros = Babi ganhou (52,32%)

12ª roça: Moranguinho x Bia Miranda x André Marinho = Morango saiu (13,04%)

13ª roça: André Marinho x Iran Malfitano x Barbara Borges x Bia Miranda = André saiu (3,49%)

14ª roça: Pelé Milflows x Bia Miranda x Iran Malfitano x Barbara Borges = Pelé saiu (5,88%)

Desistências: Deolane Bezerra e Pétala Barreiros

Expulsos: Shayan Haghbin e Tiago Ramos

Veja como foi a última roça da temporada:

