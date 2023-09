Enquete A Fazenda 15 Paiol: quem não deve entrar?

O Paiol de A Fazenda 15 começou antes mesmo da estreia da temporada e o público já pode decidir quem vai continuar no programa e quem volta para casa. Entre os dez competidores da dinâmica, quem não merece vaga no elenco oficial do reality show? Vote na enquete A Fazenda 15 do DCI e nos conte sua opinião nos comentários.

O resultado da votação será lançado ao vivo na quinta, dia 21.

Enquete A Fazenda 15

A parcial do DCI pergunta quem deve entrar, assim veja quais são peões menos votados da enquete A Fazenda 15 até o momento e que provavelmente não conseguirão vaga no elenco oficial do reality show.

Quem são os participantes do Paiol

O Paiol desta 15ª temporada do reality show rural tem 10 competidores, Nadja Pessoa, Lumena, Erick Ricarte, Cezar Black, JP Venancios, Shayan, Sol do Deboche, Whendy Tavares, Alicia X e Igor Freitas. São cinco homens e cinco mulheres que competem por quatro vagas no elenco oficial da edição.

Nadja Pessoa: a empresária e influencer é um nome que já pisou no reality show antes. Ela participou da décima edição do programa, mas acabou expulsa depois de um desentendimento com Caique Aguiar. Ela foi acusada de agressão porque chutou a perna do rapaz, que estava em sua cama. Ela também já participou de outro programa da casa, o Ilha Record. Além de seu trabalho na internet e televisão, ela também ficou conhecida como esposa do cantor D'Black, de quem se separou em 2020.

Lumena: psicóloga de formação e hoje também influenciadora digital, Lumena ficou conhecida no país ao participar do Big Brother Brasil 2021. Ela fez amizade com Karol Conká na casa e viveu algumas polêmicas. Depois, ela engatou o trabalho com a internet e hoje também faz conteúdo para sites adultos, como o OnlyFans e Privacy.

Erick Ricarte: jornalista e influenciador digital, este também não é o primeiro reality show do famoso, pois ele já esteve em A Grande Conquista, também da Record TV. No entanto, ele não teve tanta sorte por lá e acabou eliminado na terceira berlinda do programa. O participante merece continuar no jogo ou deve sair do Paiol direto para casa? Vote na enquete A Fazenda 15 do DCI.

Cezar Black: enfermeiro neonatal, Cezar Black ficou conhecido no país este ano, ao participar do Big Brother Brasil. Ele foi um dos destaques da edição, conseguiu se salvar em vários paredões e se manteve até a reta final do jogo, saindo apenas no décimo quarto paredão da edição.

JP Venancios: o famoso é cantor, influenciador e humorista. Ele tem mais de 200 mil fãs no Instagram, quase 3 milhões de inscritos no Youtube e mais de 34 milhões de curtidas em seus vídeos do Tiktok.

Shayan: este é outro nome já conhecido de A Fazenda. Ele participou da edição do ano passado, mas acabou expulso do programa por conta de uma briga com Tiago Ramos, que se tornou física. O empresário iraniano entrou no reality show após ficar famoso com o programa Casamento às Cegas, da Netflix.

Sol do Deboche: influenciadora digital, Sol do Deboche tem milhões de fãs nas redes sociais. Em conta com mais de um milhão de seguidores no Tiktok e quase 19 milhões de curtidas em seus vídeos da rede social, além de 300 mil no Instagram e um canal no Youtube com mais de 90 mil visualizações.

Whendy Tavares: a famosa é uma influenciadora digital que já esteve em outro programa da emissora de Edir Macedo, o reality show Ilha Record. Além do trabalho na internet, ela é modelo e já foi panicat.

Alicia X: a cantora é influenciadora digital, atriz e também conhecida por ser irmã de MC Daniel. Nas redes sociais, tem quase 3 milhões de fãs no Tiktok e quase meio milhão de inscritos no Youtube.

Igor Freitas: o famoso não é desconhecido para quem tem o costume de ver realities shows, em especial os de pegação. O influenciador digital já deu às caras no Are You the One? Brasil, Super Shore e De Férias com o Ex.

Quando acaba o Paiol?

A votação da enquete A Fazenda 15 do Paiol será encerrada na quinta-feira, 21 de setembro. O resultado oficial da disputa será divulgado pela apresentadora Adriane Galisteu. Quem vencer já pegará suas malas e seguirá para a sede, enquanto os outros deixarão o jogo e retornarão para casa. A partir daí, todos os confinados estarão lutando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Dinâmica da primeira semana de A Fazenda desde 2021, este é o maior paiol que o programa já teve. Na primeira vez que o Paiol foi usado na atração, apenas quatro famosos foram confinados. No ano seguinte, cinco celebridades competiram pela vaga no confinamento.

Além de este ser o Paiol com o maior número de confinados, é também a primeira vez que tantos participantes são escolhidos por votação popular. Na 13ª temporada do programa, apenas a influenciadora digital Sthe Matos foi a vencedora e na 14ª edição Bia Miranda foi a campeã do público. Neste ano, a enquete A Fazenda 15 oficial do reality vai selecionar dois homens e duas mulheres.

Como votar no Paiol

Para votar no Paiol você precisa acessar o site do R7.com. A boa notícia é que não precisa ter conta por lá para conseguir conferir a enquete oficial do programa e muito menos pagar nada por isso. Para conseguir ajudar o participante que você quer você no jogo, é só ir para o endereço https://www.r7.com/.

Vá para a página de A Fazenda 15 pela aba do menu. Em breve, o reality show deverá aparecer entre as abas principais do site e não será mais necessário acessar o menu para encontrá-lo. Depois, clique na enquete A Fazenda 15 oficial do programa.

A enquete A Fazenda 15 está dividida em duas votações, uma é para você escolher entre as mulheres e a outra para decidir quem entre os homens deve ganhar. Você selecionará a pessoa que deseja ver como campeão, confirmará o voto os passar pela verificação de robôs e por último o botão de votar. Para repetir o processo é só clicar em "votar novamente" quantas vezes quiser.

