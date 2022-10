Enquete A Fazenda 2022: Bárbara deve ficar an 4ª roça ou não?

Bárbara Borges está na berlinda pela primeira vez e precisa da ajuda do público na enquete A Fazenda 2022 para continuar no reality show. A peoa se junta a perdedora da prova do fazendeiro e Vini Buttel – o vetado desta semana e por isso direto na berlinda – na quarta roça da temporada. O resultado da votação será no programa de quinta-feira (13).

Enquete A Fazenda 2022 – Bárbara merece eliminação?

 

Bárbara cai em primeira roça em A Fazenda 2022

Bárbara Borges compete nesta semana na quarta roça da temporada e por isso está na enquete A Fazenda 2022. A atriz estreia na berlinda do reality show rural porque foi puxada da baia por Bia Miranda, a peoa mais votada entre os moradores da sede nesta terça-feira (11).

Pouco antes de Bárbara ser puxada por Bia, a peoa já havia trocado farpas com a garota na votação da casa. A atriz disse que votava em Bia por estratégia de grupo, mas também por posicionamento pessoal, por achar a peoa mal educada.

“Olho para ela e vejo uma menina, por isso sei que a vida ainda ensinar muito ela”, disse a loira. “Quando você fala que fui mal educada e sou mal educada, eu fui mal educada no sentido literal. Cresci sem uma mãe e sem um pai para me criar”, se explicou Bia, mas Babi rebateu: “também conheço pessoas que não tiveram mãe e pai e nem por isso não tem educação, isso não é justificativa”.

Bia então falou de momentos difíceis de sua vida, como abusos que sofreu na infância e Bárbara comentou: “sinto muito por você”. “Cala a boca que eu estou falando”, rebateu a jovem, que continuou: “se estou aqui, não vou dar sorrisinho falso para ninguém e nem ser sonsa com ninguém igual você é”.

Confira como foi a discussão:

Durante a formação de berlinda desta semana do programa, além de Bárbara, também estavam na baia Mulher Moranguinho, Deolane Bezerra e Ruivinha de Marte. As quatro foram parar nas acomodações do cavalo Colorado por serem as primeiras desistentes da prova de fogo da semana.

Bárbara ficou bastante abalada com a disputa do lampião do poder, que exigia muito esforço físico, e chorou por causa do fracasso. Nesta quarta-feira (12), ela competiu contra Bia Miranda e Tati Zaqui na prova do fazendeiro da semana – a primeira disputa pelo chapéu apenas entre mulheres na edição – e acabou perdendo a disputa para as colegas de confinamento.

Veja como foi a puxada da baia que levou Babi para a competição na enquete A Fazenda 2022:

Taróloga indicou Bárbara entre finalistas da edição

No final do mês de setembro, o Jornal DCI conversou com a taróloga Tecah Titton, que avaliou os perfis dos peões de acordo com o tarot e a numerologia. Em seus palpites, a especialista colocou o nome de Bárbara Borges entre as possíveis finalistas – ao lado de Ruivinha de Marte e Deolane Bezerra – e falou que a famosa tem grandes chances de vencer o programa.

“A Bárbara está em um período de perigo de vida. Depressão, fracassos, entre outros. Acredito que suas chances de ganhar são grandes porque alguma coisa tem que mudar na vida dela”, comentou a taróloga, que também disse que o anjo da guarda da atriz está a amparando e por isso ela tem boas chances na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Se a análise da taróloga se concretizar, a peoa não deve se preocupar com o resultado da enquete A Fazenda 2022 desta quarta roça. Por enquanto, apenas três participantes deixaram o programa: o jornalista Bruno Tálamo, a youtuber e apresentadora Ingrid Ohara e a dançarina Rosiane Pinheiro.

Vote também

Quem saiu da Fazenda 2022: veja lista dos eliminados e quem continua