Enquete A Fazenda 2022: Bia Miranda deve sair na 9ª roça?

Bia Miranda está na 9ª roça do reality rural e precisa de votos na enquete A Fazenda 2022. A neta de Gretchen já havia sido indicada outras vezes, mas conseguiu escapar da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro em ambas as ocasiões. Dessa vez não teve jeito, já que ela foi vetada da disputa por André Marinho e enfrenta o julgamento popular pela primeira vez. A modelo merece uma chance? Vote!

Enquete A Fazenda 2022: Bia Miranda merece ser eliminada?

Bia Miranda está na 9ª roça de A Fazenda 2022

Dessa vez Bia Miranda não conseguiu escapar da roça como aconteceu nas outras duas vezes na qual foi indicada. A neta de Gretchen caiu na berlinda através do poder da chama, que estava com Pelé Milflows. O rapper teve a chance de trocar a pessoa escolhida da baia, que no caso era Pétala Barreiros, por outro jogador da sede, e optou por Bia.

Essa será a primeira roça da modelo no reality show. Desde que venceu a enquete A Fazenda 2022 do paiol e chegou de fato na competição, a jovem logo se enturmou com o time A e se tornou aliada de Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Moranguinho.

Bia foi uma das peoas que mais tretou na casa. Ela já teve discussões com Shayan Haghbin, Tati Zaqui e Bárbara Borges, que se tornou a maior rival do grupo A após a eliminação de Deborah Albuquerque.

A jovem também é boa de prova. Venceu as duas Provas do Fazendeiro que participou e só não teve a chance de escapar novamente pois foi vetada por André Marinho, que ocupou o quarto banquinho da 9ª berlinda.

Assim que foi anunciada como uma das participantes de A Fazenda 2022, Bia Miranda já estava envolvida em polêmicas. Isso porque ela teria brigado com a própria mãe devido a um breve affair que teve com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. Até mesmo o nome de Gretchen foi citado, que pediu para não relacionarem sua imagem com o comportamento da menina, pois não participou da criação dela.

Bia Miranda é filha de Jenny Miranda, adotada por Gretchen aos 17 anos de idade. Apesar de ter sido acolhida pela rainha do rebolado, a adoção nunca foi oficializada, ou seja, a peoa não é legalmente neta da famosa. Quando a modelo foi anunciada no programa, Thammy Miranda, filho da cantora, até negou o parentesco e não gostou que o nome de sua mãe fosse ligado ao da jovem.

Assista ao momento da indicação de Bia:

Quando acaba A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira. Apenas quatro peões participam da grande final e disputam o prêmio de R$1,5 milhão.

O grande vencedor do reality show leva para casa o prêmio milionário e o título de campeão de A Fazenda. No ano passado, o segundo lugar ficou com um carro zero - ainda não se sabe se o mesmo ocorrerá neste ano. O terceiro e o quarto colocado levam apenas o que foi conquistado nas provas.

Quem escolhe o campeão é o público através de uma enquete A Fazenda 2022 no R7. Todos os outros peões retornaram para a grande final para participarem da premiação junto com a apresentadora Adriane Galisteu.

No ano passado, quem levou o prêmio foi Rico Melquiades. Em 2020, Jojo Toddynho se consagrou como campeã em uma das temporadas com maior repercussão na web.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Grupo A: Deolane Bezerra, advogada

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Pétala Barreiros, influenciadora digital

André Marinho, cantor, rompeu com o grupo A após não ser salvo por Moranguinho durante a dinâmica do Resta Um na formação da 9ª roça.

Grupo B: Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Ruivinha de Marte, influenciadora digital

Kerline Cardoso, ex-BBB

Bárbara Borges, atriz