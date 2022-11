Enquete A Fazenda 2022: Ruivinha de Marte deve sair na 9ª roça?

Ruivinha de Marte mal voltou da roça na semana passada e já vai encarar o julgamento do público novamente. A influenciadora digital foi a mais votada da casa e vai precisar da ajuda de seus fãs para seguir na disputa. Ela merece mais uma chance? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Ruivinha de Marte está na 9ª roça de A Fazenda 2022

A influenciadora digital enfrenta sua segunda roça em A Fazenda 2022 nesta semana. Ruvinha foi a mais votada pelos colegas, somando cinco votos dos membros do grupo A.

Na semana passada, ela já havia participado da berlinda e por muito pouco não deixou a competição. A amazonense ficou em segundo lugar da roça quádrupla, com 23,95%, uma diferença de apenas 0,26% para Deborah Albuquerque, que deixou a competição.

Apesar de ter levado cinco votos dos rivais, Ruivinha não caçou tretas e aceitou o resultado da 9ª roça. Por ocupar o segundo banquinho, ela teve direito a uma puxada da baia e escolheu Pétala Barreiros para encarar a votação popular, que por sua vez se livrou da berlinda devido ao poder da chama - quem passou a ocupar seu lugar foi Bia Miranda.

Ruivinha de Marte tem sido considerada uma das 'plantas' no jogo, pelo peões e pelo público. Ao longo de sua participação no programa, teve algumas discussões com Deolane Bezerra e até com Deborah Albuquerque, que era de seu grupo, mas lhe falta momentos de destaque no jogo.

A amazonense é uma das peoas que já entrou com uma alta popularidade no confinamento. A jovem soma 6,3 milhões de seguidores em sua página no Instagram e mais de 18 milhões no TikTok, onde viralizou ao postar dancinhas desengonçadas.

Assista a votação que levou Ruivinha de Marte para a roça:

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Ao longo da temporada, nove peões já foram eliminados nas roças, sendo uma delas com eliminação dupla, e outros dois foram expulsos após uma troca de agressões.

Bruno Tálamo: primeiro eliminado com 15,69% dos votos na enquete A Fazenda 2022;

Ingrid Ohara: segunda a deixar o programa com 29,01% dos votos;

Rosiane Pinheiro: saiu na terceira roça com 21,28% dos votos;

Tati Zaqui: deixou o confinamento com 27,70% dos votos;

Thomaz Costa: foi eliminado com 17,31% dos votos;

Vini Buttel: eliminado na sexta roça com 21,14%

Lucas Santos: saiu na sétima roça com 15,39% dos votos;

Deborah Albuquerque: eliminada na oitava roça com 23,19%;

Alex Gallete: também foi eliminado na oitava berlinda com 11% na enquete A Fazenda 2022.

Expulsões: Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos do programa após trocarem agressões na quinta semana.

Quando é a eliminação e como votar no R7?

A eliminação ocorre na quinta-feira, 17, a partir das 22h30 (horário de Brasília). O programa vai ao ar logo após a novela Amor sem Igual.

A votação da enquete A Fazenda 2022 oficial fica aberta desde o fim do programa de quarta, após a Prova do Fazendeiro, até a noite da eliminação. A contagem dos votos é encerrada ao vivo por Adriane Galisteu, e o nome do eliminado é anunciado no final da edição.

Ate lá, o público pode participar da votação no R7, único lugar onde os votos são contabilizados. Não é necessário ter cadastro para participar, basta seguir as instruções:

1- Primeiro acesse o portal de A Fazenda no R7 e localize a enquete oficial;

2- Clique sob a foto do peão que você quer que fique no jogo e faça a validação de segurança clicando em "sou humano";

3- Em poucos segundos, o voto será computado. Os internautas que quiserem participar várias vezes só precisar clicar em "votar novamente".

Após a eliminação de quinta, sobrarão apenas nove peões no jogo. O programa está previsto para terminar em 15 de dezembro, quinta-feira.