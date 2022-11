Enquete A Fazenda 2022: André Marinho deve sair na 9ª roça?

Cantor rompeu com o grupo A durante formação da roça após não ser salvo no resta um

André Marinho enfrenta sua primeira roça no reality show e precisa dos votos do público na enquete A Fazenda 2022. O cantor foi parar na berlinda após não ser salvo pelo grupo A durante o resta um, o que causou um rompimento entre eles. O peão merece seguir no jogo? Vote e dê sua opinião.

André Marinho está na 9ª roça de A Fazenda 2022

Chegou a vez de André Marinho enfrentar o julgamento do público. Depois de passa nove semanas sem ir para a berlinda, o cantor não conseguiu escapar desta vez e foi parar na 9ª roça através da dinâmica do resta um, que rendeu uma confusão entre eles e suas aliadas.

Isso porque Moranguinho optou por salvar Kerline, do grupo B, ao invés de escolher André, do seu próprio grupo. A dançarina justificou sua escolha dizendo que o famoso prefere defender Iran Malfitano do que os aliados. "Hoje, por exemplo, ele deixou muito claro que poderia ir qualquer uma de nós para roça, desde que não fosse o Iran. Então tanto para gente quanto para o grupo B é ruim, porque o Iran também vai defender o André o tempo todo e os dois ficam em uma posição privilegiada do jogo. Por este motivo, eu não vou salvar o André, vou salvar a Kerline", disse.

Foi o suficiente para que uma briga fosse armada durante o programa ao vivo. Deolane Bezerra, Bia Miranda e Pétala Barreiros também entraram na confusão, fazendo com que André rompesse com as aliada. Ele afirmou que a partir de agora joga sozinho e que formará o "grupo C'.

Apesar de ter se mantido no grupo A por grande parte do jogo, André é um dos poucos que mantém uma boa relação com os integrantes do grupo B, principalmente com Iran Malfitano e Pelé Milflows, o que causou algumas rusgas entre ele e as aliadas.

Entre todos os peões de A Fazenda 2022, André é um dos que menos se envolve em brigas. Essa foi uma das poucas vezes que o cantor se envolveu em um barraco, ainda mais durante o programa ao vivo.

Como votar no R7?

A votação para a nona roça de A Fazenda 2022 acontece exclusivamente no R7, único portal no qual os votos são contabilizados para a eliminação. Para acessar, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 logo na primeira página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que fique em A Fazenda. No reality da Record, os fãs devem votar a favor do seu participante favorito;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: em pouco segundos, o voto será computado. Quem quiser participar mais de uma vez só precisa clicar em "votar novamente" e repetir o processo.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Ainda restam dez peões na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Na oitava roça, houve uma eliminação dupla que resultou na saída de Alex Gallete e Deborah Albuquerque, os menos votados na enquete A Fazenda 2022.

André Marinho, cantor

Deolane Bezerra, advogada

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Pétala Barreiros, influenciadora digital

Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Ruivinha de Marte, influenciadora digital

Kerline Cardoso, ex-BBB

Bárbara Borges, atriz

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Bruno Tálamo: primeiro eliminado com 15,69% dos votos;

Ingrid Ohara: segunda a deixar o programa com 29,01% dos votos;

Rosiane Pinheiro: saiu na terceira roça com 21,28% dos votos;

Tati Zaqui: deixou o confinamento com 27,70% dos votos;

Thomaz Costa: foi eliminado com 17,31% dos votos;

Vini Buttel: eliminado na sexta roça com 21,14%

Lucas Santos: saiu na sétima roça com 15,39% dos votos;

Deborah Albuquerque: eliminada na oitava roça com 23,19%;

Alex Gallete: também foi eliminado na oitava berlinda com 11%.

Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos.