Enquete A Fazenda 2022: entre Deolane e Bárbara, quem ganha?

Deolane Bezerra e Bárbara Borges são duas das protagonistas de seus respectivos grupos no reality rural. A advogada já entrou como a favorita da edição, mas perdeu popularidade ao causar dezenas de brigas. Já Babi fez o caminho contrário e começou a se destacar ao longo do programa. Entre as duas, quem merece vencer? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Enquete A Fazenda 2022: Babi ou Deolane, quem deve ser a vencedora?

Siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do reality.

Deolane Bezerra, do grupo A: quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022?

Deolane Bezerra já era a participante mais famosa de A Fazenda 2022 quando a lista oficial de participantes foi divulgada. Com mais 15 de milhões de seguidores em sua página no Instagram, a doutora já tinha uma enorme quantidade de fãs, que criaram grandes expectativas sobre a participação dela no programa.

No entanto, a loira perdeu um pouco de popularidade ao longo de sua jornada, já que parte do público desaprova as atitudes da famosa em relação aos rivais do grupo B. A divisão entre eles, inclusive, aconteceu devido a uma grande treta que ocorreu logo no início do programa entre Deolane e Deborah Albuquerque. Ficaram ao lado da doutora os que concordavam com ela e o restante passou a defender a ex-Power Couple.

Apesar da impopularidade entre parte do público, Deolane ainda tem um base fiel de fãs que pode levá-la até a final e quem sabe até torná-la vencedora.

Uma prova disso é que a advogada retornou das duas roças que participou e recebeu percentuais expressivos de votação. Na primeira, a advogada somou 45,97% dos votos para ficar e foi a mais votada naquela roça. Na segunda, recebeu 32,12%, ficando atrás de Iran Malfitano (52,49%).

Bárbara Borges, do grupo B

Bárbara fez o caminho inverso ao de Deolane: começou como uma das menos conhecidas, mas foi ganhando protagonismo ao longo do programa.

Hoje, Babi é um dos nomes mais fortes do grupo B. Ao contrário dos demais colegas de elenco, a atriz tenta resolver as situações usando sensatez e senso de justiça. Ela mesma já declarou que fazer barraco não é seu estilo de jogo, apesar de ter se envolvido em algumas tretas com Deolane Bezerra, uma de suas maiores rivais, a quem chamou de "opressora".

A atriz também tem a vantagem de seu grupo estar conquistando a simpatia do público e eliminando os integrantes do A. Nas últimas roças, o time B se saiu vitorioso, enquanto a advogada perde cada vez mais aliados.

Babi tem conquistado uma votação expressiva para ficar. Na roça na qual enfrentou Vini Buttel e Pétala Barreiros, a ex-paquita somou 53,46% dos votos, deixando a influenciadora digital no segundo lugar, mas bastante distante, com apenas 25,40%.

A atriz já contou dentro do confinamento que aceitou participar do programa pela visibilidade, já que está há três anos sem atuar. "Eu amo atuar. É isso que desde pequena eu sempre fiz, entendeu? Eu penso muito alto: R$ 1,5 milhão, lógico que eu quero, mas não vale a pena para mim ter que brigar com todo mundo, humilhar as pessoas para ganhar o prêmio. Eu quero sair e trabalhar. Eu sou atriz. Vivo de arte, quero viver de arte, "disse.

Se continuar se destacando e mostrando a mesma força nas próximas votações, Babi pode não só conseguir a tão sonhada visibilidade como chegar até a final do reality show.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Grupo A: André Marinho, cantor

Deolane Bezerra, advogada

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Pétala Barreiros, influenciadora digital

Grupo B: Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Alex Gallete, ex-A Casa

Deborah Albuquerque, ex-Power Couple

Ruivinha de Marte, influenciadora digital

Kerline Cardoso, ex-BBB

Bárbara Borges, atriz