Enquete A Fazenda 2022: Ingrid Ohara deve ser eliminada?

Ingrid Ohara perdeu a prova do fazendeiro e agora se junta a Deborah Albuquerque e Rose na disputa por permanência no jogo. O público vai decidir na enquete A Fazenda 2022 oficial da Record quem entre o trio não terá mais a chance de brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e quem vai ganhar mais uma semana no confinamento de Itapecerica da Serra.

Enquete A Fazenda 2022 dita futuro de Ingrid Ohara

Ingrid Ohara se deu mal na prova do fazendeiro de hoje, quarta-feira (28), e perdeu a chance de escapar da enquete A Fazenda 2022 da segunda roça da temporada. A jovem precisa estar entre os dois mais votados da berlinda para conseguir se salvar da eliminação.

Ingrid teve o azar de cair na roça porque estava na baia. No fim de semana, Rosiane Pinheiro perdeu a prova de fogo para Deolane Bezerra e assim levou Ingrid para dormir nas acomodações do cavalo Colorado nos próximos dias. Durante a formação de berlinda, Deborah – a mais votada da casa – ia puxar Rosiane da baia, no entanto, a dançarina foi imunizada por Pétala Barreiros com a chama amarela do lampião do poder.

Assim, Rosiane não pôde ser puxada por Deborah e acabou sobrando para Ingrid. A influenciadora digital disse que não estava contente com a situação, mas que tinha uma relação mais próxima com as outras meninas que estavam na baia – Kerline e Ruivinha de Marte – do que Ingrid. A paraense não gostou nada da atitude e disparou: “lavo minhas mãos para você tá, de verdade. Você é falsa”.

Ingrid não foi vetada da prova do fazendeiro, mas como não venceu a disputa pelo chapéu, acabou na berlinda de qualquer jeito e agora depende do resultado da enquete A Fazenda 2022 para permanecer no jogo.

*Esta enquete A Fazenda 2022 do DCI não é oficial e não afeta o jogo. A única votação que elimina ou salva um participante é a realizada no R7.com. Nossa enquete é extraoficial e serve para avaliar o favoritismo do público.

Veja como Ingrid foi parar na roça:

Enquete A Fazenda 2022 apontava Ingrid como favorita do público em prova

Ingrid Ohara pode ter perdido a prova do fazendeiro, mas ela tinha o povo ao seu lado. Nas primeiras horas desta quarta-feira, Ingrid liderou as votações da enquete do UOL e do Votalhada sobre quem devia assumir o chapéu esta semana.

Na faixa das 10h00, ela apareceu em primeiro lugar da parcial do UOL com 53,01% dos votos da enquete. Ela era seguida por Vini com 28,94% e Rosiane com 18,05%. No Votalhada, site que faz análises de votações de realities, ela somava 58,3%, enquanto Vini tinha 26,9% e Rosiane 14,8%.

No período da tarde, ela foi superada no UOL pelo favoritismo de Vini. O peão subiu para os 52,80% votos, ela caiu para 33,43% e Rosiane ficou com 13,77%. Já no Votalhada – no mesmo período – ela continuou na liderança do da enquete A Fazenda 2022, somando 58,4% do favoritismo. Vini ficou em segundo com 26,1% e Rosiane não saiu da lanterna, somando 15,5%.

Como Ingrid Ohara ficou famosa?

Ingrid Ohara ficou famosa por volta de 2016, quando começou a dar as caras no Youtube. Na época, a jovem participava de pegadinhas como convidada em alguns canais e acabou conhecida como “a rainha da pegadinhas”. Ela então resolveu criar seu próprio canal, o Ingrid Ohara TV, e foi crescendo cada vez mais.

A famosa de 25 anos de Belém, no Pará, começou a ganhar inscritos no Youtube e seguidores nas redes sociais. Assim, ela se dedicou a construir uma carreira como youtuber e influenciadora digital. O investimento deu certo e hoje ela tem 11 milhões de fãs no Instagram, 15 milhões de seguidores no TikTok e 7 milhões de inscritos no Youtube.

Na televisão, ela participou do reality show de pegação De Férias com o Ex Celebs, da MTV, em 2021. Depois disso, ela conquistou uma vaga no quadro de apresentadores do canal e começou a trabalhar no MTVixe!, programa em que ela comenta com bom humor os assuntos mais badalados do momento.

Conheça o canal de Ingrid:

Ingrid Ohara namora?

Atualmente, Ingrid Ohara está solteira. A jovem não comentou sobre nenhum relacionamento em andamento antes de entrar no confinamento de A Fazenda 2022, em Itapecerica da Serra, e anunciou o término de seu namoro mais recente em março deste ano.

O último namorado conhecido de Ingrid foi o youtuber Willian Guimaraes – ou apenas WL Guimarães. A dupla estava junta desde o segundo semestre de 2021. Na época da separação, Ingrid conversou com a coluna de Leo Dias, no Jornal Metrópoles, e disse que o motivo do término foi a divergência que os dois tinham em alguns pensamentos.

“A gente vinha tentando continuar. Mas somos muito incompatíveis na forma de pensar e que postura ter em um relacionamento”, contou a famosa.

