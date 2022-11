Enquete A Fazenda 2022: Lucas Santos deve sair na 7ª roça?

Lucas Santos está na sétima roça do reality rural. O ator caiu na berlinda após levar a pior numa dinâmica de sorte e ocupou o quarto banquinho. O peão agora precisa que a sua torcida e a do grupo A se mobilize para votar na enquete A Fazenda 2022 para que ele siga no jogo.

Enquete A Fazenda 2022: Lucas merece uma nova chance?

Lucas está na 7ª roça de A Fazenda 2022

Lucas Santos é o quarto roceiro da roça desta semana. Na berlinda formada na última terça, 1º, não houve resta um. A dinâmica foi substituída por um jogo de sorte, no qual os pões tinham que sortear fichas dentro de um baú. Quem tirasse a ficha vermelha estaria salvo e quem pegasse a branca sentava no banquinho.

Havia também a ficha roxa, que quem pegasse teria estaria salvo da roça e ganharia o poder de vetar um roceiro da Prova do Fazendeiro.

Lucas foi o último a tirar a ficha branca e caiu na roça. Já Moranguinho foi a peoa que tirou a ficha roxa e vetou Iran Malfitano de participar da disputa pelo chapéu.

O ex-Carrossel é um dos peões mais polêmicos de A Fazenda 2022. Desde de que chegou no programa, o ator já teve algumas falas problemáticas que foram repreendidas pelo público. No mês passado, ele até levou uma bronca da produção ao ser acusado de maltratar os animais. "Filha da p*, quero que se f*da agora quando eu lhe descer a lenhada nas suas tetas", disse ele enquanto cuidava das vacas.

Outro momento de Lucas que repercutiu negativamente entre o público foi quando ele ameaçou enfrentar Shayan Haghbin "lá fora" dizendo que andava "com umas coisinhas diferentes na cintura" em referência a arma de fogo.

Lucas teve outras falas violentas no programa, principalmente contra sua rival Deborah Albuquerque. Enquanto conversava com os colegas na área externa, o ator disse que pagaria R$1 mil para quem "enfiar esse machado no c* dela [Deborah]".

Assista a dinâmica que colocou Lucas na berlinda:

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Ainda restam treze peões em busca do prêmio de R$1,5 milhão. Os jogadores ainda estão divididos em dois grupos, A e B.

Grupo A: Deolane Bezerra

Moranguinho

Bia Miranda

Lucas Santos

Pétala Barreiros

André Marinho

Grupo B: Pelé Milflows

Deborah Albuquerque

Kerline Cardoso

Bárbara Borges

Alex Gallete

Iran Malfitano

Ruivinha de Marte

Já foram eliminados do programa: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Tati Zaqui, Thomaz Costa e Vini Buttel. Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos após uma briga que resultou em agressões.

Quando será a eliminação em A Fazenda 2022?

A sétima eliminação de A Fazenda 2022 ocorrerá nesta quinta-feira, 3, no final do programa ao vivo de costume. A edição começa às 22h30, horário de Brasília, comandada por Adriane Galisteu.

O programa começa com todos os peões na sede. Os três roceiros se despedem dos colegas e partem para o deck de eliminação - os jogadores que permanecem na sede conseguem ouvir as perguntas e respostas feitas pela apresentadora para os peões disputam a permanência na casa.

A edição de quinta também é reservada para assistir a alguns VT's dos peões e quadros humorísticos. Galisteu encerra a contagem dos votos da enquete A Fazenda 2022 ao vivo e anuncia os dois nomes que retornam para a sede - deixa o programa quem tiver a menor porcentagem para ficar.

Agenda do eliminado

O eliminado da semana pela enquete A Fazenda 2022 participa de três entrevistas nos próximos dias. A Cabine de Descompressão e a live do eliminado são comandadas por Lucas Selfie. No domingo, o ex-peão participa do quadro Última Chance na Hora do Faro.

Cabine de Descompressão

Horário: logo após a eliminação ao vivo na quinta-feira

Onde assistir: ao vivo no Playplus, apenas para assinantes

Live do Eliminado

Horário: sexta-feira, às 21h

Onde assistir: R7 e redes sociais de A Fazenda 14

Hora do Faro

Horário: domingo, a partir das 15h45, horário de Brasília

Onde assistir: Record