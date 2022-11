Enquete A Fazenda 2022: Moranguinho deve sair na 8ª roça?

Moranguinho faz sua estreia na roça e precisa dos votos do público na enquete A Fazenda 2022 para permanecer no programa. A dançarina foi a mais votada pelos colegas da sede e é a única peoa do grupo A na roça desta semana. Ela merece uma nova chance? Vote!

Enquete A Fazenda 2022: Moranguinho vai ser eliminada?

R7 votação da Fazenda 2022 + enquete quem sai hoje (10/11)

Enquete A Fazenda 2022 quem sai na 8ª roça?

Moranguinho está na 8ª roça de A Fazenda 2022

Depois de sete semanas escapando das roças, Moranguinho foi a mais votada pelos peões da sede e caiu na oitava roça de A Fazenda 2022. A dançarina recebeu votos de Bárbara Borges, Iran Malfitano, Pétala Barreiros, Alex Gallete, Ruivinha de Marte, Pelé Milflows e Kerline Cardoso.

Moranguinho faz parte do grupo A, liderado por Deolane Bezerra, de quem a dançarina é bastante próxima. Inclusive, foi por causa de uma fofoca feita por ela que a briga entre a advogada e a Deborah Albuquerque começou - a esposa de Naldo contou para a loira que a ex-Power Couple havia falado que "tinha informações sobre Pétala que o Léo Dias se coçaria para saber" e a doutora ficou furiosa.

Ao longo do jogo, a própria Moranguinho se desentendeu algumas vezes com Deborah, que acabou se tornando sua rival na competição, e com Shayan Haghbin, que foi expulso do programa na quinta semana.

Apesar de Moranguinho ser aliada do grupo A, Deolane e Pétala Barreiros já se juntaram para falar sobre alguns comportamento da peoa em relação ao grupo B, já que ela mantém conversa com alguns peões.

Do lado de fora, Naldo, marido da dançarina, não gostou nada de ouvir os comentários da advogada e da influenciadora digital e saiu em defesa de sua esposa por meio de seus stories. "A Ellen tem direito de fazer o jogo que quiser, ok? Pode ser assim? Vocês podem respeitar? Então vocês, torcida de outro lado, ou de pessoas que vocês quiserem entendam, a Ellen não oprime ninguém, ela trata a todos com educação. Sempre foi assim, desde o início do jogo", disse.

Assista a votação que colocou Moranguinho na roça:

Quando é a eliminação de A Fazenda 2022 e como votar?

A oitava eliminação de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 10, a partir das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Amor Sem Igual.

A votação da enquete A Fazenda 2022 oficial fica aberta desde o fim do programa de quarta, após a Prova do Fazendeiro, até a noite da eliminação. A contagem dos votos é encerrada ao vivo por Adriane Galisteu.

Como participar da votação no R7 A Fazenda?

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 oficial, a única que contabiliza os votos para a eliminação;

Passo 2: encontre a votação logo na primeira página.

Passo 3: clique na foto do peão que você quer que fique na competição e fazer a validação de segurança em "sou humano".

Passo 4: aguarde o voto ser computado. Os internautas que quiserem participar várias vezes só precisar clicar em "votar novamente".

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Ao longo da temporada, seis peões já foram eliminados da fazenda pelo público e dois foram expulsos após troca de agressões. Foram eles:

Bruno Tálamo: primeiro eliminado com 15,69% dos votos;

Ingrid Ohara: segunda a deixar o programa com 29,01% dos votos;

Rosiane Pinheiro: saiu na terceira roça com 21,28% dos votos;

Tati Zaqui: deixou o confinamento com 27,70% dos votos;

Thomaz Costa: foi eliminado com 17,31% dos votos;

Vini Buttel: eliminado na sexta roça com 21,14%

Já Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos na madrugada após a eliminação de Tomaz Costa por causa de uma briga que resultou em agressões. A discussão aconteceu ainda durante o programa ao vivo e foi exibida para o público. Diante das regras, que proíbe qualquer tipo de agressão, ambos foram expulsos.