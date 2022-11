Enquete A Fazenda 2022: Moranguinho deve ser eliminada na 10ª roça?

Moranguinho está na roça do reality show pela segunda vez. A dançarina foi a mais votada da casa e ocupou um dos banquinhos da berlinda. Agora, ela precisa que sua torcida vote na enquete A Fazenda 2022 para que ela siga na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 2022: Moranguinho deve sair do reality show?

Moranguinho está na 10ª roça de A Fazenda 2022

Moranguinho enfrenta sua segunda roça em A Fazenda 2022. A dançarina foi a mais votada pela casa, com cinco votos de Pelé Milflows, Iran Malfitano, André Marinho, Bárbara Borges e Kerline Cardoso.

A esposa de Naldo faz parte do grupo A e é uma das aliadas de Deolane Bezerra, junto com Pétala Barreiros e Bia Miranda. As peoas estão em menor número desde que romperam com André Marinho durante a formação de roça da semana passada.

O rompimento do grupo, inclusive, aconteceu devido a decisão de Moranguinho de não salvar o cantor no Resta Um. A peoa optou por escolher Kerline ao invés do aliado, alegando que ele preferia defender Iran Malfitano do que as integrantes do time A.

A escolha da dançarina rendeu um grande barraco durante o programa ao vivo entre ela e André. Deolane, Pétala e Bia também discutiram com o cantor.

Ao longo do jogo, Moranguinho se desentendeu algumas vezes com Deborah Albuquerque, eliminada na oitava roça, que acabou se tornando sua rival na competição, e com Shayan Haghbin, expulso do programa na quinta semana.

A peoa foi quem causou a grande rivalidade entre Deborah e Deolane no começo do programa. A esposa de Naldo contou para a advogada que a ex-Power Couple havia falado que tinha conhecimento de "coisas sobre Pétala que o Léo Dias se coçaria para saber". A loira comprou a briga da amiga e partiu para a cima da ruiva, iniciando a formação entre os grupos A e B.

Veja a votação que colocou Moranguinho na roça:

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 ainda conta com nove peões em seu elenco, mas apenas quatro deles vão chegar até a grande final, marcada para 15 de dezembro. Nas próximas semanas, o programa vai eliminar mais cinco participantes.

Os peões seguem divididos em dois times, com exceção de André Marinho. Apesar do jogador afirmar estar jogando sozinho, suas ideias estão mais alinhadas com a do time B, pois agora vê suas ex-aliadas como rivais.

Ainda estão no programa:

André Marinho, cantor

Deolane Bezerra, advogada

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Pétala Barreiros, influenciadora digital

Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Kerline Cardoso, ex-BBB

Bárbara Borges, atriz

Como votar no R7?

O público já pode votar no R7. A votação fica aberta desde a noite de quarta-feira até o final do programa ao vivo na quinta, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a contagem do votos momentos antes de anunciar o nome do eliminado.

Para participar, não é necessário ter cadastro no R7. Basta seguir os passos:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 logo na primeira página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que siga no jogo;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Quem quiser participar mais de uma vez só precisa clicar em "votar novamente" e repetir o processo.

O eliminado da semana participa de três entrevistas. A primeira é a Cabine de Descompressão, no Playplus, logo após o fim do programa ao vivo de quinta - o conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na sexta, ocorre a Live do Eliminado, às 21h, nas redes sociais do programa. No domingo, tem A Hora do Faro, a partir das 15h45, horário de Brasília.