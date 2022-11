Enquete A Fazenda 2022: Kerline deve ser eliminada na 10ª roça?

Kerline Cardoso enfrenta sua primeira roça no reality show. A ex-BBB passou dez semanas sem ser indicada para a berlinda, mas não conseguiu escapar da enquete A Fazenda 2022 desta vez. A influenciadora digital merece ganhar uma nova chance? Vote!

Enquete A Fazenda 2022: Kerline merece sair do reality show?

Kerline está na 10ª roça de A Fazenda 2022

Kerline Cardoso conseguiu passar dez semanas invicta sem ir para a roça, mas a vez da ex-BBB enfrentar a votação popular finalmente chegou.

A cearense caiu na berlinda através da puxada da baia. Pétala Barreiros, dona dos poderes do lampião, se confundiu ao distribuir os pergaminhos e entregou a chama preta para Bia Miranda. A neta de Gretchen precisou escolher um baieiros para imunizar, mas não poderia ser ela mesma. As únicas opções eram André Marinho e Kerline, dois rivais.

A modelo optou por salvar o cantor, alegando que a ex-BBB ainda não tinha enfrentado a votação popular. Sendo assim, Moranguinho, a mais votada da casa, puxou Kerline para ocupar o terceiro banquinho.

A influenciadora digital faz parte do grupo B. Até agora, ela não havia participado de nenhuma enquete A Fazenda 2022 oficial. Isso porque ela nunca havia sido indicada para a roça - a ex-BBB já foi alvo dos peões do grupo A algumas vezes, mas sempre ficou como a segunda mais votada.

Durante sua passagem pelo programa, a peoa construiu uma amizade com Alex Gallete, eliminado na oitava semana, e com os parceiros do grupo B. Ela também teve um breve envolvimento amoroso com Shayan Haghbin, mas a relação foi turbulenta e rendeu muitos atritos entre os dois.

Assim como grande parte dos peões, Kerline teve muitas discussões com Deolane Bezerra, que se tornou uma de seus rivais no jogo - em uma da tretas, inclusive, a doutora simulou um soco na cara na ex-BBB, o que repercutiu mal entre o público.

Veja a votação que levou Kerline para a roça:

Como votar no R7?

A votação acontece exclusivamente na enquete A Fazenda 2022 do R7, único portal onde os votos são contabilizados de fato para a eliminação. Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal de A Fazenda no R7 e localize a enquete oficial logo no início da página;

Passo 2: clique sob a foto do peão que você quer que fique no jogo e faça a validação de segurança clicando em "sou humano";

Passo 3: em poucos segundos, o voto será computado. Os internautas que quiserem participar várias vezes só precisar clicar em "votar novamente".

O resultado da 10ª roça será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta-feira, 24, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Bruno Tálamo: primeiro eliminado com 15,69% dos votos;

Ingrid Ohara: segunda a deixar o programa com 29,01% dos votos;

Rosiane Pinheiro: saiu na terceira roça com 21,28% dos votos;

Tati Zaqui: deixou o confinamento com 27,70% dos votos na enquete A Fazenda 2022;

Thomaz Costa: foi eliminado com 17,31% dos votos;

Vini Buttel: eliminado na sexta roça com 21,14% dos votos na enquete A Fazenda 2022;

Lucas Santos: saiu na sétima roça com 15,39% dos votos;

Deborah Albuquerque: eliminada na oitava roça com 23,19%;

Alex Gallete: também foi eliminado na oitava berlinda com 11% na enquete A Fazenda 2022;

Ruivinha de Marte: deixou o confinamento com 24,58% dos votos.

Expulsos: Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos do programa na quinta semana após trocarem agressões.

Ainda restam nove peões na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. A final de A Fazenda 2022 acontece em 15 de dezembro, quinta-feira. Apenas quatro pões vão disputar o voto popular no último programa do reality show. Os demais retornam apenas para fazer presença e participar do encerramento da atual temporada.