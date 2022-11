Enquete A Fazenda 2022: Babi deve ser eliminada na 10ª roça?

Bárbara Borges está mais uma vez na roça do reality show rural e precisa que sua torcida vote na enquete A Fazenda 2022 para que ela siga no jogo. A atriz foi indicada para a berlinda por Deolane Bezerra, fazendeira da semana e sua maior rival no jogo. Ela merece continuar no programa? Vote!

Enquete A Fazenda 2022: Bárbara Borges merece sair do programa?

Bárbara Borges está na 10ª roça de A Fazenda 2022

Babi caiu mais uma vez na roça de A Fazenda 2022. Como esperado, a atriz foi indicada por Deolane Bezerra, fazendeira da semana, para a berlinda. A advogada e a ex-paquita são rivais dentro do jogo e trocam farpas diariamente.

A doutora justificou sua escolha dizendo que Babi é maldosa, rainha do drama e 'filhotinha de Deborah'. "Sempre querendo cancelar as pessoas, que as pessoas se prejudiquem. Ela era a planta da casa, após ver que a Deborah voltou de algumas roças, ela virou amiguinha da Deborah e depois que a Deborah saiu, o brilho dela caiu", continuou. A loira também chamou a rival de soberba e preguiçosa em relação às tarefas da casa.

Babi se defendeu dizendo que Deolane incita violência o tempo todo dentro do reality show e que isso reverbera fora do jogo.

Essa é a terceira roça de Babi. A loira, que ganhou protagonismo nas últimas semanas, já foi salva de duas berlindas na quarta e sexta semana com porcentagens expressivas de votos. Ela também foi indicada para a oitava votação popular, mas venceu a Prova do Fazendeiro e conseguiu escapar.

A ex-paquita é uma das integrantes mais fortes do grupo B. Babi começou a disputa sendo uma das participantes mais discreta, mas logo se destacou no jogo ao se tornar adversária de Deolane. Depois da eliminação de Deborah Albuquerque, esta se tornou a maior rivalidade do reality show. A loira, inclusive, é uma das favoritas para chegar até a final do reality show, de acordo com a enquete A Fazenda 2022.

Veja o momento da indicação de Bárbara Borges para a roça:

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Ainda restam nove peões na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. A final de A Fazenda 2022 ocorre em 15 de dezembro, quinta-feira. Apenas quatro competidores chegam até o último episódio.

Mulheres:

Deolane Bezerra, advogada

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Pétala Barreiros, influenciadora digital

Kerline Cardoso, ex-BBB

Bárbara Borges, atriz

Homens:

André Marinho, cantor

Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Eliminados: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Tati Zaqui, Thomaz Costa, Vini Buttel, Lucas Santos, Alex Gallete, Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte.

Expulsos: Shayan Haghbin e Tiago Ramos.

Quando será a eliminação?

A eliminação acontece nesta quinta-feira, 24, a partir das 22h30, horário de Brasília. Um dos três roceiros deixará o confinamento em Itapecerica da Serra e dirá adeus ao prêmio.

Os indicados deixam a sede no começo do programa ao vivo e partem para o deck de eliminação, onde permanecem até o anúncio do nome do peão que deixará a atração. Enquanto isso, a apresentadora Adriane Galisteu faz algumas perguntas sobre o jogo para os roceiros - as respostas podem ser ouvidas pelos famosos que ficaram na sede, para colocar 'fogo no feno'.

A votação da enquete A Fazenda 2022 é encerrada no final do programa ao vivo por Galisteu. O eliminado da semana participa logo depois da Cabine de Descompressão, entrevista comandada por Lucas Selfie, que vai ao ar exclusivamente para o assinantes do Playplus.

Na sexta-feira, acontece a Live do Eliminado, às 21h, nas redes sociais de A Fazenda 2022 e no R7. A agenda de entrevistas termina com o quadro Última Chance, no programa Hora do Faro, no domingo, a partir das 15h45, horário de Brasília.