Enquete a Fazenda 2022: quem deve vencer a Prova do Fazendeiro?

A disputa pelo chapéu do poder na Fazenda 2022 será, ao vivo, no programa desta quarta-feira, 28.

A enquete A Fazenda 2022 de quem deve ganhar a prova do fazendeiro está formada e Vini, Ingrid e Roseane estão na disputa pelo chapéu. Deborah foi a mais votada da casa e também foi vetada de participar da dinâmica, e por isso já está na roça de quinta-feira, 28.

Quem deve vencer a prova e virar o fazendeiro da semana? Participe da enquete A Fazenda 2022 do DCI e opine sobre o reality.

Enquete A Fazenda 2022 – Quem deve virar o fazendeiro?

Prova do Fazendeiro: data, horário e quem joga

A formação da roça da Fazenda 2022 desta terça-feira, 27 de setembro, acabou com quatro peões na berlinda, correndo o risco de deixar o programa. Vini, Deborah, Ingrid e Roseane estão na roça e protagonizarão a enquete a Fazenda 2022 oficial pela 2ª eliminação do programa.

Como já é do conhecimento dos fãs do programa, nem todos os roceiros definidos na reunião de condomínio dos participantes vai, de fato, para a votação popular. Três deles disputam a prova do fazendeiro, marcada para acontecer durante o programa ao vivo desta quarta-feira, 28.

Nesta semana, os competidores que vão participar da Prova do Fazendeiro são Vini, Ingrid e Roseane. A peoa Deborah, que também está na roça, não participa da prova porque foi vetado por Roseane.

Agora, aquele do trio que tiver melhor desempenho na dinâmica, tomará o chapéu de maior autoridade do reality da cabeça de Shay, que atualmente ocupa o cargo.

Além de se salvar da berlinda desta semana e se livrar da enquete A Fazenda 2022 pela eliminação, o novo fazendeiro ganha também algumas vantagens no reality show rural da Record TV. O fazendeiro ganha imunidade para a semana seguinte, tem a responsabilidade de definir as funções de cada um de seus competidores na rotina de limpeza da sede e criação dos animais e, na formação da próxima roça, mandará seu alvo direto para a berlinda.

A Fazenda 2022: veja quem votou em quem

A abertura da enquete A Fazenda 2022 para medir a preferência do público ao cargo de maior autoridade do reality da Record TV acontece depois da formação de mais uma berlinda no reality. Nesta semana, a reunião de condomínio entre os participantes foi liderada por Shay, fazendeiro da semana. Ele votou em Vini, que foi o primeiro nome a ocupar o temido banquinho da roça.

Depois, foi a vez dos demais participantes opinarem e votarem uns nos outros para completar a berlinda. Veja quem votou em quem:

André Marinho votou na roça em Deborah

Kerline Cardoso votou na roça em Bia

Tiago Ramos votou na roça em Deborah

Bárbara Borges votou na roça em Pétala

Deborah Albuquerque votou na roça em Deolane

Vini Buttel votou na roça em Deborah

Deolane Bezerra votou na roça em Deborah

Ruivinha de Marte votou na roça em Pétala

Thomaz Costa votou na roça em Deborah

Alex Galette votou na roça em Tiago

Iran Malfitano votou na roça em Bia

Moranguinho votou na roça em Deborah

Rosiane Pinheiro votou na roça em Deborah

Bia Miranda votou na roça em Deborah

Shayan Hahgbin votou na roça em Vini

Pelé Milflows votou na roça em Bia

Pétala Barreiros votou na roça em Deborah

Tati Zaqui votou na roça em Bia

Ingrid Ohara votou na roça em Thomaz

Lucas votou em Deborah

Onde assistir A Fazenda 2022?

O público poderá descobrir de acertou o resultado da Prova do Fazendeiro na enquete A Fazenda 2022 do DCI no programa desta quarta-feira, 28, na Record TV. O programa está previsto para começar às 23h10 e pode ser assistido na TV e na internet, através do PlayPlus.

Para assistir online, basta criar um cadastro no PlayPlus – o streaming da Record TV – usando nome e e-mail. Existe o formato gratuito, onde o usuário acessa o mesmo sinal da TV aberta: para isso, com acesso à internet, basta clicar na aba “No Ar”. Além da Fazenda, também é possível assistir toda a programação da Record TV dessa maneira.

Além disso, também existe uma variação paga do PlayPlus. Nele, o assinante tem acesso ao sinal de 9 câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, de tudo o que acontece dentro da sede da Fazenda 2022.

