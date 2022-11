Enquete A Fazenda 2022: qual deve ser o poder do lampião na 10ª roça

Enquete A Fazenda 2022 quer saber qual a melhor opção para a chama verde do lampião do poder da 10ª roça. Vote! - Foto: Reprodução/Record

Decisão do público será revelada no domingo (20).

A produção do reality show rural da Record TV já liberou as opções para a chama verde desta semana. Vote na enquete A Fazenda 2022 do DCI para nos contar qual é a sua opinião. Agora resta ao público decidir qual será o poder do lampião desta semana, que afetará os participantes na formação da 10ª roça da temporada.

+Enquete da Fazenda 14: quem é o favorito para ganhar a edição? VOTE

Enquete A Fazenda 2022

Qual deve ser o poder do lampião?

As duas opções disponibilizadas pela produção do programa para a chama verde do lampião do poder desta semana são bem distintas.

A opção A oferece : "troque o quarto roceiro de hoje por qualquer outro peão da sede ou da baia, mas somente depois que o primeiro indicado definir o veto da prova do fazendeiro".

oferece "troque o quarto roceiro de hoje por qualquer outro peão da sede ou da baia, mas somente depois que o primeiro indicado definir o veto da prova do fazendeiro". Já a opção B pode encher o bolso de alguém: "o dono deste poder ganhará um prêmio de 10 mil reais se decidir deixar a sede sem água quente durante 48 horas".

A votação já está no ar e o público deve escolher qual das duas estará na chama verde do lampião do poder desta 10ª roça. A outra chama é escolhida exclusivamente pela produção do programa, por isso, o público não sabe com antecedência seu poder.

Na terça-feira (22), durante a formação da nova roça, o vencedor - ou vencedora - da prova de fogo desta semana terá que decidir com qual das duas chamas ficará em mãos: a escolhida pelo público ou a decidida pela produção.

Não é permitido ficar com as duas, assim, o campeão escolherá uma e dará a outra para um colega de confinamento. O participante pode optar por entregar a chama para um aliado ou rival, tudo depende do que está escrito nela. Em algumas semanas, a chama dá vantagens, já em outras, pode se torna um pesadelo para quem a segura.

Vote na enquete A Fazenda 2022 e diga qual das opções é a melhor!

Quando poder da chama verde será revelada?

O público vai descobrir o poder da chama verde do lampião do poder desta semana amanhã, domingo, 20 de novembro. Geralmente, a revelação ocorre entre o final da manhã e começo da tarde, sempre antes da prova de fogo ser realizada.

A disputa pelo lampião é realizada nas tardes de domingo entre os peões que foram sorteados pouco antes do início da disputa. A competição não é exibida ao vivo na íntegra no Playplus, mas geralmente, alguns trechos são mostrados ao público, que confere um pouco do andamento.

A prova só vai ao ar nas segundas-feiras, durante o programa diário de A Fazenda 2022. Já a revelação da chama escolhida pela produção só é revelada durante a formação de berlinda, nas terças-feiras.

Leia também

Distribuição de tarefas de Deolane: veja as escolhas da fazendeira da semana