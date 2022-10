Enquete A Fazenda 2022: Shayan deve sair na 5ª roça?

Shayan Haghbin precisará da ajuda do público na enquete A Fazenda 2022 se quiser continuar no programa. O iraniano caiu na quinta roça do reality show após ser indicado pela fazendeira Bia Miranda e disputará a preferência da audiência junto com Thomaz Costa e Deolane. Ele merece continuar na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão? Vote!

Enquete A Fazenda 2022

 

Shayan está na 5ª roça de A Fazenda 2022

Shayan faz a sua estreia na roça nesta semana e precisa dos votos doa audiência na enquete A Fazenda 2022. Sem surpresa para o público, a fazendeira da semana Bia Miranda mandou o rival para a berlinda. A neta de Gretchen justificou seu voto listando algumas das atitudes do iraniano que ela reprova: “ele cuspiu na cara do Tiago e humilhou ele falando que ele não tinha casa. Sempre que vou me posicionar ele fala que eu devo ficar quieta porque não tenho idade para estar aqui e se eu estou aqui é porque tenho idade suficiente”.

Para se defender, Shay disse que estava sofrendo xenofobia dentro do programa. “O problema de vocês sou eu, Shayan, que não sou brasileiro”, afirmou.

Bia e Shayan já são rivais há tempos no jogo, desde que a jovem chegou ao programa. Logo em sua primeira semana, ela discutiu com o ex-Casamento às Cegas após não conseguir fazer a tarefa que ele havia lhe designado. Em grupos opostos, os dois trocam farpas desde então. A neta de Gretchen, assim como Deolane, Pétala e Moranguinho, também se queixou dos olhares do rapaz enquanto ela toma banho.

Essa é a primeira roça de Shayan no programa. O iraniano, que está no grupo B, dos peões que não são aliados de Deolane, vem sendo alvo de ataques constantes dentro do confinamento. Tiago Ramos foi um dos peões que disse frases xenofóbicas para o rival. “Vai aprender a falar português!” e “Tu tá no Brasil, não tá na tua m*rda de país, não!” foram algumas das ofensas ditas pelo ex padrasto de Neymar.

Vini Buttel também foi xenofóbico com o rapaz ao chamá-lo de “Príncipe da Pérsia Paraguaio”. Já Moranguinho mandou Shayan voltar para seu país e ainda o chamou de nojento.

Shay teve a oportunidade de participar da Prova do Fazendeiro, mas não venceu a competição. Ele chegou a cair na roça na segunda semana do reality, mas conseguiu vencer a competição e se livrou da berlinda, se tornando o fazendeiro.

Durante sua passagem pelo programa, Shay vive um affair conturbado com Kerline Cardoso. Apesar do envolvimento amoroso, os dois já se desentenderam dezenas de vezes e vivem numa relação “iô iô” entre muitas discussões. A última treta entre eles foi por causa de Deborah Albuquerque, já que a ex-BBB acha que o iraniano “dá muito palco” para a ruiva. “Você estava conversando com ela e eu estava aqui organizando as minhas coisas. Você dá palco e alimenta as coisas que ela fala”, opinou Kerline. No dia anterior, ela havia terminado com o rapaz pois achava que ele não a defendia dos rivais e que sentia que não era prioridade para ele.