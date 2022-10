Enquete A Fazenda 2022: Deolane merece ficar no reality?

Deolane Bezerra está em sua primeira roça no programa. A advogada, que entrou como favorita ao prêmio, tem causado controvérsia durante sua passagem pelo reality show e corre o risco de ser eliminada nesta quinta-feira. A doutora merece uma nova chance? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Enquete A Fazenda 2022: Deolane merece seguir na competição?

Deolane Bezerra estreia na roça em A Fazenda 14

A advogada não conseguiu vencer a Prova do Fazendeiro realizada nesta quarta-feira, 19, e está na 5ª roça de A Fazenda 14. Agora, a loira precisa que o público vote na enquete A Fazenda 2022 para que ela fique. Ela foi a mais votada da casa e ocupou a segunda vaga na berlinda. A doutora recebeu votos de Iran Malfitano, Bárbara Borges, Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Pelé Milflows, Kerline Cardoso e Alex Gallete, seus rivais do grupo B.

Deolane é uma das participantes que mais se envolveram em confusões desde que o confinamento começou. Logo nos primeiro dias, ela e Deborah Albuquerque declararam guerra, e a treta entre as duas acabou separando a casa em dois grupos – os que concordam com a doutora e os que estão do lado da ruiva.

Além de Deborah, a loira também coleciona tretas com Shayan, Ruivinha de Marte, Kerline Cardoso e Thomaz Costa. Bezerra, que entrou como favorita, tem perdido popularidade por suas atitudes dentro do confinamento. No Twitter, internautas até subiram a hashtag DEOLANE CANCELADA para demonstrar a insatisfação com a participação da famosa no programa.

Deolane também está sendo acusada de fazer tortura psicológica dentro da casa. Isso porque Thomaz Costa teria ingerido sete comprimidos – o peão já vem demonstrando sinais de exaustão emocional há alguns dias. Após a suposta tentativa de suicídio, a advogada fez alguns comentários que desagradaram os internautas. “Ai, quem quer se matar mesmo se mata”, disse.

Quando o rapaz voltou para a sede após receber atendimento, a advogada não perdeu a chance de provocar o adversário. “Vaso ruim quebra? Quebra nada! Volta assim”, debochou.

A doutora voltou a causar revolta durante a formação de roça desta terça, quando debochou do problema de saúde mental de Thomaz novamente. O ator, que pediu para deixar o programa, disse que sua saída seria um alívio, mas recebeu uma resposta inesperada da loira: “quero que você fique mais uma semana para ver se você toma mais uma cartelinha de remédio”.

Apesar das falas controversas, a advogada continua sendo a participante mais seguida no Instragram, com 15,1 milhões de pessoas que a acompanham. A loira já entrou na competição com um verdadeiro império na web, mas precisa tomar cuidar para não decepcionar ainda mais seus fãs.

Além de influenciadora digital e advogada, Deolane é empresária e lançou sua própria linha de cosméticos antes de entrar no confinamento. No ano passado, ela se arriscou na música e lançou a faixa ‘Meu Menino’ em homenagem a MC Kevin, seu falecido noivo. Também atacou de DJ e realizou sua própria festa, o Baile da Doutora.

Tamanha popularidade repercutiu dentro de A Fazenda 2022. Durante algumas das brigas entre os participantes, Deborah Albuquerque disse que os integrantes do grupo A eram todos “baba ovo” da doutora devido ao seu sucesso.