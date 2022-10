Enquete A Fazenda 2022: Thomaz Costa deve sair na 5ª roça?

Thomaz Costa está na 5ª roça do programa e precisa dos votos do público na enquete A Fazenda 2022 para seguir na competição. O ator nem teve a chance de escapar da berlinda, já que foi vetado da Prova do Fazendeiro. O ex-Carrossel merece continuar no reality show? Vote e dê sua opinião!

Enquete A Fazenda 2022: Thomaz merece ser eliminado?

Thomaz Costa está na roça desta semana

Thomaz Costa está na quinta roça, sendo essa a primeira vez que o ator está na berlinda. Ele caiu na enquete A Fazenda 2022 após ser puxado da baia por Deolane Bezerra, que foi mais a votada da casa.

O ator tem vivido semanas conturbadas dentro de A Fazenda 2022. Rival declarado de Bia Miranda e suas aliadas, o ex de Larissa Manoela tem sido alvo constante do grupo oposto e se envolveu em dezenas de discussões ao longo de sua participação.

O ex-Carrossel chegou a ser empurrado por Vini Buttel ao tentar apartar uma briga entre o ex-De Férias com o Ex e Alex Gallete – o público pediu a expulsão do rapaz, mas nada aconteceu. Tomaz também foi empurrado pela neta de Gretchen, que “peitou” o rapaz. . A audiência se revoltou mais uma vez, mas a jovem segue no jogo.

Thomaz também viveu um breve affair com a cantora Tati Zaqui, eliminada na semana passada – a saída da funkeira o afetou bastante e o ator foi visto chorando sozinho no quarto.

Nos últimos dias, Costa tem demonstrado sinais de cansaço emocional. Ele já disse que caso não seja eliminado pelo público, irá tocar o sino para desistir do programa. O famoso chegou a dizer que se machucaria fisicamente caso não deixasse a atração.

O ex de Larissa Manoela teria engolido sete comprimidos na madrugada da última sexta-feira, 17, e foi impedido por Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque de tomar mais, segundo relatos do próprios peões. O público não sabe ao certo o que aconteceu, já que o sinal do Playplus foi cortado por mais de uma hora no momento do ocorrido.

Comentários começaram a circular entre os rivais de Thomaz, que causaram revolta no público. “O Thomaz tá querendo se matar, tá com alguma coisa da Ruivinha. O Thomaz quer cortar os pulsos. Ai, quem quer se matar mesmo se mata”, disse Deolane Bezerra. “É sério isso? Por que não pede para sair então?”, questionou Pétala.

Quando os sinais do pay-pew-view voltaram, Thomaz já estava com a roupa da baia ao lado de Lucas Santos, Tiago Ramos e Alex Gallete, que também cumprem o castigo nesta semana. Não se falou mais no assunto.

Durante a formação de roça, o ator voltou a pedir sua eliminação. “Se eu pegasse esse chapéu, teria mais 15 dias aqui dentro, e pra mim seriam mais 15 dias sofridos. Essa motivação pelo R$ 1,5 milhão eu não tenho mais”, disse. “Para mim, na minha opinião, R$ 1,5 milhão não vale ficar passando por tudo que a gente está passando aqui”, continuou.

Na web, parte do público questiona o motivo para o ator ainda não ter tocado o sino, já que está esgotado. Quem desiste de A Fazenda 2022 precisa pagar uma multa alta e ainda devolver todos os prêmios conquistados.