Enquete votação A Fazenda 2022: quem deve vencer a prova do fazendeiro

A formação de roça da quinta berlinda foi realizada na terça-feira (18) e por isso quatro peões correm o risco de sair do programa: Shayan, Deolane Bezerra, Lucas Santos e Thomaz Costa. Porém, um deles vai ter a sorte de conquistar o chapéu de chefão do reality show nesta quarta-feira (19) e escapar da votação popular. A enquete votação A Fazenda 2022 do DCI quer saber quem merece vencer a prova do fazendeiro desta semana.

Enquete votação A Fazenda 2022 – Quem deve ganhar?

 

Quem vai competir na prova do fazendeiro desta semana?

Três peões vão competir na prova de hoje do fazendeiro e aparecem como opção na enquete votação A Fazenda 2022: Deolane, Shayan e Lucas.

Shayan foi o primeiro a pisar na berlinda, porque foi a indicação da fazendeira da semana, Bia Miranda. Deolane seguiu o iraniano logo em seguida, pois recebeu 9 votos no total e foi a mais indicada da casa. Como segunda roceira e também dona do poder da chama verde, que permitia enviar alguém para a berlinda, Deolane puxou Thomaz Costa para o banquinho de terceiro roceiro.

O ator deu início a dinâmica do Resta Um e salvou Ruivinha de Marte. A tiktoker salvou Kerline Cardoso, que optou por salvar Alex Gallete. O ex-A Casa então salvou Bárbara Borges e a loira salvou Deborah, que salvou Pelé Milflows. O rapper salvou Iran Malfitano, que salvou André Marinho. O cantor salvou Moranguinho, que salvou Pétala. A influencer salvou Tiago Ramos, que precisou escolher entre Lucas Santos e Vini Buttel.

O modelo optou por salvar Vini, já que o ex-De Férias com o Ex acabou de retornar de uma roça, e por isso Lucas Santos acabou como quarto roceiro da semana. Quem merece vencer? Opine na enquete votação A Fazenda 2022 do DCI!

Quem ficou de fora

Thomaz Costa é quem está de fora enquete votação A Fazenda 2022 sobre quem deve vencer a prova do fazendeiro hoje, pois foi vetado durante a formação de roça e não vai participar da disputa pelo chapéu.

Primeiramente, Shayan havia sido vetado por Lucas, o quarto roceiro, mas o poder da chama preta mudou tudo. André Marinho, o vencedor da prova de fogo desta semana, precisou cancelar o veto do quarto roceiro e escolher um novo participante para ser vetado. Ele optou por então tirar Thomaz da jogada.

“Fico até feliz com esse veto, como eu disse, não tenho mais energia para jogar. Passou os limites do jogo, para mim R$ 1,5 milhão não vale ficar passando por tudo que a gente está passando aqui. Fico feliz pelo Shay que vai poder lutar pela prova, batalhar”, comentou o ex-Carrossel.

Veja como foi a formação de roça:

Que horas começa a prova hoje

De acordo com a programação oficial da Record, A Fazenda hoje começa às 23h00, depois da reprise da novela Amor Sem Igual. O programa ficará no ar até às 00h15, horário do Jornal da Record – 24h.

Após o final da prova e um dos três roceiros ser coroado novo chefão do confinamento da Record TV, os participantes que não conseguiram escapar da berlinda vão conversar brevemente com o público. A apresentadora Adriane Galisteu costuma chamar todos para a sala e cede alguns segundos para que cada roceiro defenda sua permanência no jogo.

Em seguida, a enquete oficial do programa é liberada no site do reality show, o R7, e o público começa a votar no participante que deseja ver mais uma semana na competição.

Quem já foi fazendeiro

Lucas Santos

Shayan

Vini Buttel

Alex Gallete

Bia Miranda

