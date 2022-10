Enquete A Fazenda 2022: Vini Buttel deve ser eliminado?

Vini Buttel foi vetado da Prova do Fazendeiro e foi direto para a sexta roça do programa. Apesar de já ter falado frases problemáticas dentro do confinamento, o peão escapou da primeira berlinda em que esteve e agora precisa do voto do público na enquete A Fazenda 2022 mais uma vez para continuar no jogo.

Enquete A Fazenda 2022: Vini Buttel merece a eliminação?

Vini Buttel está na roça desta semana

Vini Buttel está em mais uma roça no reality rural e precisa que sua torcida vote na enquete A Fazenda 2022 para seguir na competição. Ele já havia enfrentado o veredito do público na quarta semana, mas conseguiu escapar.

O peão foi o mais votado da casa, com sete votos. Ele foi a escolha de Alex Gallete, Kerline Cardoso, Iran Malfitano, André Marinho, Pelé Milflows, Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte e Bárbara Borges. Vini está no grupo A, liderado por Deolane Bezerra. Ele foi vetado da Prova do Fazendeiro por Pelé e não teve a chance de escapar da berlinda.

O ex-De Férias com o Ex é um dos participantes mais polêmicos dessa edição e já teve muitas falas problemáticas ao longo de sua estadia em Itapecerica da Serra. Logo nas primeiras semanas de confinamento, o influenciadora digital entrou uma grande discussão com Alex Gallete, seu principal rival no jogo, e chamou o ex-A Casa de "gazela" durante uma das formações de roça. O peão foi criticado nas redes sociais e acusado de homofobia.

Buttel também se desentendeu com Shayan Haghbin e foi acusado de xenofobia ao chamar o iraniano de "príncipe da pérsia paraguaio". "Presta bem atenção, tá? Isso o que você falou foi xenofóbico. Isso que você fez foi xenofóbico. Da próxima vez que quiser brincar eu levo de boa, mas você está brincando com uma cultura", se defendeu o empresário. O ex-De Férias com o Ex rebateu: "Eu respeito demais a sua cultura, mas você não".

Vini também já fez comentários machistas em relação a Ruivinha de Marte e Rosiane Pinheiro. O peão debochou sobre o corpo da influenciadora digital e foi bastante criticado na web. Durante uma conversa com Moranguinho, ele disse: "A parte de pegar cocô… A b*sta pesa mais que a Ruivinha".

Já sobre a dançarina, fez comentários gordofóbicos. “Ela vai bem na prova mesmo. Não acha nem uma pessoa dormindo… Não acha nem a Rosi dormindo”, disse enquanto abria os braços em referência ao corpo da rival.

Vini lidera enquete de quem é o favorito para vencer A Fazenda 2022

Apesar das falas problemáticas, Vini aparentemente não caiu tanto assim no conceito do público. Ele lidera a enquete UOL dos favoritos ao prêmio, com 28,19% dos votos, seguido de Deolane Bezerra (24,69%) e Deborah Albuquerque (23,81%).

O resultado é parecido na enquete A Fazenda 2022 do DCI. O peão aparece em segundo lugar com 33,5% da preferência da audiência - quem lidera é a ex-Power Couple, com 38,3%. Deolane fecha o top 3 com 13%.

A popularidade de Vini pode ser medida pelo número de votos que recebeu na primeira roça na qual esteve. Ele disputou a permanência no programa com Bárbara Borges e Tati Zaqui e liderou com folga a votação ao receber impressionantes 43,33% dos votos pra ficar. A atriz ficou em segundo lugar com 28,97%, enquanto a funkeira foi eliminada com 27,70% dos votos. Agora, a sexta roça será novamente um termômetro para saber se o rapaz continua com a mesma popularidade.

Quando será a eliminação?

A sexta eliminação de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 27, a partir das 23h, na Record. O encerramento da contagem dos votos e o anúncio do eliminado ocorrem no final do programa ao vivo.

Depois que a edição for encerrada na Record, o eliminado participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, entrevista exclusiva para os assinantes do Playplus.

Quem não tiver o plano pago pode acompanhar gratuitamente a Live do Eliminado na sexta-feira, às 21h, no R7 ou nas redes sociais do programa. No domingo, a partir das 15h45, horário de Brasília, o peão participa do quadro A Última Chance, no Hora do Faro.