Enquete A Fazenda UOL atualizada mostra quem sai entre Deolane, Thomaz e Shay

Mais um peão dirá adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão na noite desta quinta-feira (20). Deolane, Thomaz e Shay estão na roça e um deles sairá do reality rural. Enquanto o resultado da votação não é anunciado, a Enquete A Fazenda UOL aponta quem é o menos favorito para permanecer na competição.

Enquete A Fazenda UOL quem sai?

Quem deve sair do programa na quinta-feira é Thomaz, de acordo com a Enquete UOL parcial. Em consulta realizada às 13 horas deste dia de eliminação, o peão já somava 19,57% dos votos e pode deixar o reality com alta rejeição.

Em segundo lugar está Deolane, com 40,16% dos votos, e corre pouco risco de deixar o programa. Em último vem Shay com 40,27% dos votos e mostra tem chances de ganhar mais uma semana na casa.

A parcial da enquete A Fazenda UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado hoje pela apresentador Adriane Galisteu.

Continue participando da VOTAÇÃO DA ENQUETE oficial do DCI aqui.

Como a roça foi formada

Shayan foi o primeiro a integrar a roça desta semana, a quinta de A Fazenda 2022. O iraniano foi indicação de Bia Miranda, até então fazendeira da semana, e por isso se sentou no banquinho de primeiro roceiro.

Depois, foi dada a largada para os votos da casa e Deolane Bezerra foi o principal alvo. Ruivinha de Marte teve 7 votos no total, mas foi superada pela advogada, que somou 9 e por isso se tornou a segunda roceira da semana.

A famosa já decidiria o terceiro roceiro, que geralmente é puxado da baia, mas como também tinha o poder da chama verde em mãos – que dava o poder de escolher o terceiro roceiro – ela decidiu puxar Thomaz Costa.

Como terceiro roceiro, Thomaz deu início ao Resta Um. Após os salvamentos, Tiago precisou decidir entre salvar Vini Buttel ou Lucas Santos, ambos seus aliados. O modelo optou por preservar Vini – que acabou de voltar de uma roça – e então Lucas acabou como quarto roceiro.

Lucas vetou Shayan da prova do fazendeiro por conta do poder de quarto roceiro, no entanto, sua decisão foi anulada. Com o poder da chama preta, André Marinho tirou o veto de Shayan e vetou Thomaz Costa no lugar.

Enquete UOL parcial – Quando é a eliminação?

A eliminação de Shay, Deolane ou Thomaz – que até então é o mais votada, segundo a parcial da enquete UOL -, será na quinta-feira, 20 de outubro de 2022, a partir das 23h, de acordo com a programação oficial do canal.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Adriane Galisteu anunciará o nome de quem recebeu menos votos para ficar. Ao deixar a casa, o eliminado irá conversar brevemente com a apresentadora do programa e seguirá para os estúdios da Record TV, em que será entrevistado por Lucas Selfie.

Acompanhe o A Fazenda vote na enquete A Fazenda 2022 no DCI.