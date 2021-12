Quem deve ganhar a Fazenda 2021: vote em Rico, Sol, Bil ou Marina

Após a eliminação de Dynho e Sthe, o reality da Record tem seus finalistas. Rico, Solange, Bil e Marina estão na grande final e agora vão precisar da ajuda do publico para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão Vote na Enquete A Fazenda 2021 e dê seu voto.

Quem deve ganhar a Fazenda 2021?

Marina Ferrari: influenciadora levou a melhor na primeira roça especial da semana final. É ela quem deve ganhar a Fazenda 2021?Vote na enquete do DCI.

Arcrebiano: o ex-BBB registrou sua melhor participação em realities. Ele também participou do BBB e No Limite. Bil também foi salvo na primeira roça especial da final.

Rico Melquiades: humorista é um dos favoritos das redes sociais e levou a melhor na segunda roça e também entrou para o time de finalistas. Ele é quem deve ganhar a Fazenda 2021?

Solange Gomes: a participante mais frequente nas roças da berlinda, Sol também foi para a final do reality depois de levar a melhor na segunda roça da última semana e derrotar Dynho e Sathe.

Participantes eliminados A Fazenda 2021

1ª semana: a produção da Record TV não promoveu roça na primeira semana

2ª semana: Liziane Gutierrez foi eliminada com 26,15% dos votos.

3ª semana: Mussunzinho foi eliminado com 23,52% dos votos.

4ª semana: Erika Schneider foi eliminada com 30,24% dos votos.

5ª semana: Victor Pecoraro foi eliminado com 22,82% dos votos.

6ª semana: Lary Bottino foi eliminada com 9,61% dos votos.

7ª semana: Tati Quebra Barraco foi eliminada com 15,78% dos votos.

8ª semana: Erasmo Viana foi eliminado com 19,91% dos votos.

9ª semana: Tiago Piquilo foi eliminado com 26,87% dos votos.

10ª semana: Valentina Francavilla foi eliminada com 15,38% dos votos.

11ª semana: Gui Araújo foi eliminado com 18,32% dos votos.

12ª semana: Dayane Mello foi eliminada com 27% dos votos.

13ª semana: Mileide Mihaile foi eliminada com 35,14% dos votos.

14ª semana foram eliminados: MC Gui (7,44% dos votos), Aline Mineiro (19,77% dos votos), Sthe e Dynho.

Votação no R7 – Enquete A Fazenda 2021

Para participar da votação do R7 e votar em quem deve ganhar a Fazenda 2021, é preciso visitar o site oficial da TV Record, o R7 (https://www.r7.com/). Depois, basta clicar na aba ‘A Fazenda’ e logo verá a enquete oficial do programa. Clique na enquete e confira as fotos e nomes dos finalistas que estão concorrendo ao prêmio final.

Depois é só clicar na caixinha ‘sou humano’ para ter o voto computado. Uma mensagem de confirmação vai informar que o voto foi computado. É possível participar da votação quantas vezes quiser e definir quem deve ganhar a Fazenda 2021.

Final a Fazenda 2021: data, horário e como assistir

A grande final da Fazenda 2021 será no dia 16 de dezembro, ao vivo, na Record TV e PlayPlus. O programa está marcado para começar às 22h45, no horário de Brasília, e contará com a presença de todos os ex-participantes da edição – exceto Nego do Borel (expulso) e Fernanda Medrado (desistência). Por ter testado positivo para a Covid-19, Liziane Gutierrez também ficará de fora.

Além da TV, também será possível assistir ao último dia do reality na internet, usando uma conta gratuita do PlayPlus. Para isso, basta ter acesso à internet e, conectado, clicar na aba ‘No Ar’. O mesmo sinal da TV aberta será exibido para os usuários do serviço de streaming.