Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 4ª roça?

Vini: o modelo e influenciador digital tem 32 anos foi parar na roça após indicação do fazendeiro. O rapaz já é um velho conhecido do mundo dos realities show, já que participou do “De Férias com o Ex 3” (MTV) e do “A Casa” (Record TV).

Bia: a neta de Gretchen enfrenta sua primeira roça e foi parar na berlinda após ser a mais votada pelos peões. Durante a votação, a jovem protagonizou um barraco com Kerline e Thomaz.

Bárbara: a atriz está na roça após ser puxada pela roceira Bia.

Tati: a cantora sobrou no resta um.

Veja a programação:

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 22h10, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.

