Enquete A Fazenda UOL indica 5º eliminado para hoje

Thomaz Costa, Deolane Bezerra e Shayan Haghbin disputam permanência na quinta roça da temporada. A parcial da enquete A Fazenda UOL já aponta o resultado da votação e o eliminado da semana não deve ser uma grande surpresa para o público pelo andamento do jogo e posicionamentos na casa. A roça será definida ainda hoje, quinta-feira (20), no programa ao vivo do reality.

+R7 votação da Fazenda 2022 + enquete quem sai hoje (20/10)

Quem está na frente na enquete A Fazenda UOL?

A parcial da enquete A Fazenda UOL aponta que Thomaz Costa deve ser o eliminado da semana. O ator está com o pior percentual para ficar desde a publicação da enquete, na madrugada, até o período da manhã desta quinta-feira, e não tem mostrado recuperação de votos.

Até o momento, 07h00, o rapaz tem a seu favor apenas 21,17% dos mais de 16 mil votos computados até agora na enquete A Fazenda UOL. Na madrugada, por volta das 01h00, o percentual de Thomaz era maior, 23,60% de um total de mais de 6500 votos. A porcentagem do peão caiu 2,43% durante este período.

Enquanto isso, Shayan Haghbin e Deolane Bezerra brigam pelo primeiro lugar da enquete A Fazenda UOL e ambos devem permanecer no jogo. O iraniano tem 40,19% dos votos por enquanto e a advogada soma 38,64% do favoritismo.

Histórico de votos da enquete A Fazenda UOL

07h00

Thomaz Costa: 21,17%

Deolane Bezerra: 38,64%

Shayan Haghbin: 40,19%

01h00

Thomaz Costa: 23,60%

Deolane Bezerra: 34,50%

Shayan Haghbin: 41,90%

+Enquete Fazenda 14: Thomaz Costa deve sair na 5ª roça?

Thomaz Costa pediu para sair

O resultado apontado por enquanto pela enquete A Fazenda UOL não é uma grande surpresa, já que o próprio peão comentou que não deseja continuar na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Thomaz Costa não está mais contente no confinamento de A Fazenda 2022 e tem lidado mal com a pressão do programa, especialmente por conta da rivalidade entre os grupos A e B e a eliminação de Tati Zaqui, com quem iniciou um romance no programa.

Durante a formação de roça de terça-feira (18), o peão disse que ficou feliz por ser vetado da prova do fazendeiro, pois assim não corria o risco de permanecer mais duas semanas no programa. “Fico até feliz com esse veto, como eu disse, não tenho mais energia para jogar. Passou os limites do jogo, para mim R$ 1,5 milhão não vale ficar passando por tudo que a gente está passando aqui. Fico feliz pelo Shay que vai poder lutar pela prova, batalhar. Meu maior premio já ganhei, tá lá fora né Tati”, comentou o ator.

No dia seguinte, quarta-feira (19), após a definição da prova do fazendeiro e a escapada de Lucas Santos da roça, Thomaz se defendeu durante os segundos que os participantes ganham para pedir votos ao público e comentou estar confuso.

“Não sei explicar meus sentimentos, estou muito confuso. Tô com muita saudade da minha família, muita saudade da Tati, me apeguei muito como todo mundo viu. Estou com o coração acelerado, estou dividido, mas com coração aberto para o que der e vier enquanto estou aqui”, disse o peão.

Nas redes sociais de Thomaz Costa, a equipe do ator publicou uma nota oficial em que informa que não fará mutirões de votos para tentar manter o peão na casa na briga pelo prêmio, devido as suas declarações que deseja ir embora. “Ele claramente não está bem psicologicamente, e pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento”, diz o comunicado.

Assista a defesa dos peões:

Leia também

Enquete a Fazenda 14: quem é o favorito para ganhar a edição?

Quem é o mais odiado da Fazenda 2022: Alex lidera ranking UOL