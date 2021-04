Enquete BBB21: após a eliminação da Sarah, quem deve vencer?

Sarah foi a 9ª eliminada do BBB21, mas o jogo continua para 11 participantes que estão na briga pelo prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. A temporada, que está no ar há pouco mais de dois meses, segue sendo palco de inúmeras jogadas e reviravoltas em formações de paredão. Mas, afinal, quem deve vencer o BBB? Vote na Enquete BBB21.

Enquete BBB 21: quem deve vencer a prova do líder hoje (01/04)? Gilberto

Caio

Juliette

Viih Tube

Thais

Camila

João

Arthur

Rodolffo

Pocah Vote

Enquete BBB21 – Arthur

Solteiro desde que Carla Diaz deixou o reality show há duas semanas, Arthur se tornou líder e indicou Juliette ao paredão que eliminou Sarah. No BBB21, o crossfiteiro fez as pazes com Fiuk, seu principal desafeto e tem adotado um jogo com novas parcerias (com Caio e Rodolffo).

Caio

O fazendeiro foi indicado ao oitavo paredão por Gilberto, então líder, mas se livrou após vencer a prova bate e volta. Na semana passada, Caio surpreendeu Sarah ao votar nela durante uma formação aberta para proteger seu melhor amigo Rodoolffo, que acabou sendo puxado no contra golpe por Juliette.

Camilla de Lucas

A digital influencer foi um dos principais destaques do último jogo da discórdia. Na ocasião, Camilla opinou que Arthur não tomou partido quando Carla Diaz estava sendo julgada no BBB21.

Fiuk

Após mais de dois meses votando e travando embates com Arthur, Fiuk se reaproximou do crossfiteiro depois de perceber uma iniciativa por parte do ex-rival. Ultimamente, o cantor se juntou a Gilberto e Sarah e formaram um novo G3 no confinamento global.

Gilberto – Enquete BBB21

Amigo de Sarah, Gil teve um surto após a sister ter sido eliminada do BBB21 na noite desta terça-feira (30/3). O economista recebeu ajuda de João Luiz e de Juliette, que tentaram o acalmar no reality show.

João Luiz

O professor de geografia tem ganhado cada vez mais apoio dos fãs nas redes sociais após marcar presença no jogo. Nas ultimas semanas, João votou em Rodolffo e o criticou na casa mais vigiada do Brasil.. Questionado por Tiago Leifert sobre quem deixaria o jogo na última terça, o sertanejo foi o seu palpite.

Juliette

Tida com uma das favoritas ao prêmio, Juliette venceu o seu segundo paredão no BBB21. A sister se reaproximou de Gilberto após a eliminação de Sarah e inúmeros desentendimentos com o economista. No último paredão, a maquiadora teve direito ao contra golpe do indicado do líder e puxou Rodolffo para a berlinda.

Pocah – Enquete BBB21

Pocah se reaproximou de Sarah no BBB21 após passar boa parte do jogo destacando uma rivalidade entre ambas de fora do confinamento. Nas últimas semanas, a sister passou a ser alvo de votos e disputou um paredão contra Projota e Thaís, vencendo a berlinda.

Rodolffo

O cantor sertanejo tem ganhado destaque negativo nos últimos dias ao protagonizar falas de cunho homofóbico no reality show. Apesar das críticas, Rodolffo retornou de dois paredões seguidos, mas está sendo processado fora do reality show por um ativista LGBTQIA+.