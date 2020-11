A Fazenda: de eleição a morte de Louro, o que os peões ainda não sabem?

Não é fácil estar em um reality show, além da pressão do confinamento, intrigas, provas, punições e a disputa pelo grande prêmio, os participantes ficam isolados do mundo exterior, sem ter a mínima noção do que tem acontecido no mundo. Os nove peões de A Fazenda que ainda estão confinados estão por fora de muita coisa, como a morte do ídolo Diego Maradona, na última quarta-feira (25), a derrota de Trump nas eleições americanas, entre outros. Confira alguns acontecimentos:

1 – Participantes de A Fazenda não sabem da morte de Maradona

Diego Maradona, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, morreu na última quarta-feira (25). O ídolo tinha 60 anos e segundo o Clarín, o maior jornal em circulação na Argentina, Maradona não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

2 – Confinados não viram vitória de Biden

Os participantes de A Fazenda perderam a eleição presidencial estadunidense, em que o republicado Donald Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden, no começo do mês de novembro.

3 – Peões não acompanharam eleições municipais

E os peões não perderam apenas as eleições norte-americanas, já que no Brasil tivemos as municipais. Os participantes que ainda estão em A Fazenda nem chegaram a votar já que o primeiro turno aconteceu no dia 15 de novembro e o segundo foi realizado ontem, domingo (29).

4 – Confinados não viram chegada da vacina do Covid-19

Os peões de A Fazenda perderam um momento muito esperado: a chegada da vacina do Covid-19 ao Brasil. Na manhã do dia 19 de novembro, as 120 mil primeiras doses da CoronaVac chegaram à São Paulo. As doses fizeram uma longa viagem, saíram da China e pousaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

5 – Peões de A Fazenda não sabem sobre o apagão no Amapá

Os confinados também ficaram por fora sobre o grande apagão que ocorreu no Amapá durante o mês de novembro. Trezes dos dezesseis municípios do estado do Amapá, incluindo a capital, ficaram sem energia elétrica. O apagão foi causado por um incêndio nos transformadores de uma subestação de energia.

6 – Participantes ainda não sabem sobre morte de Tom Veiga

Os peões de A Fazenda perderam uma notícia triste que abalou o país no início do mês de novembro, a morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José no programa “Mais Você”. O ator foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 1 de novembro. Na manhã do dia 2 de novembro, o Instituto Médico Legal (IML) informou que a causa da morte de Tom Veiga foi um AVC.

