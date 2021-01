BBB: veja o antes e depois dos participantes do reality

Seja por procedimento estético, emagrecimento, envelhecimento, ou simplesmente uma mudança no visual no cabelo ou estilo de se vestir, as pessoas vão mudando ao decorrer dos anos, algumas chegam a ficar irreconhecíveis. Isso não é diferente com quem já viveu a experiência de estar no BBB, muitos ex-participantes ganham os holofotes quando mudam a imagem física que o público tinha deles, seja para o bem ou para o mal, já que algumas chegam a ser criticados por suas mudanças.

Confira alguns ex-participantes do BBB que estão muito diferentes da época em que eram sisters e brothers do reality show da TV Globo.

Patricia Leitte – BBB 18

A ex-participante de 35 anos emagreceu e fez procedimentos estéticos após o reality. Nesta quinta-feira (7), Patricia publicou um vídeo no Instagram falando sobre os procedimentos de emagrecimento facial e preenchimento labial que realizou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jake Leal

Participante do BBB 12, a dançarina de 31 anos passou por procedimentos estéticos. O que achou?

Leia também: Íris Stefanelli recebe crítica por plástica

Cristiano Carnevale – BBB 4

Participante da quarta edição do Big Brother Brasil, Cristiano hoje tem 45 anos e mudou muito desde em que esteve confinado no reality da Globo.

Flay – BBB 20

Depois que saiu do Big Brother, a cantora de 25 anos passou por alguns procedimentos estéticos e mudou bastante o rosto.

Leia também: Pyong Lee e esposa Sammy ‘trolam’ fãs sobre gravidez

Jaque Khury

A modelo de 36 anos participou do BBB 8 e mudou bastante desde então.

Rodrigo Carvalho

Do BBB 11, o personal trainer de 36 anos Rodrigo Carvalho mudou bastante desde sua aparição no reality.

Veja também:

Relembre os brothers que se deram bem após o reality

Dica ou deboche? Boninho comenta em foto de Flavia Pavanelli

Camilla de Lucas no reality? Influenciadora despista fãs