BBB 21: Ana Furtado diz que ninguém acertou as celebridades da edição

A animação para o BBB 21 tem pegado todo mundo, o público que é fã do reality, os famosos que vão acompanhar e também aqueles que estão pertinho de quem projeta tudo. Ana Furtado, esposa de Boninho, o chefão do programa, revelou na noite da última terça-feira (12) que já viu os nomes de alguns participantes da edição e que sabe os nomes das celebridades que estarão no elenco.

A apresentadora da Globo também falou que vai pedir para o marido soltar mais spoilers sobre a edição. Será que ela vai ter sucesso nessa missão e teremos mais novidades sobre o BBB 21?

Ana Furtado sabe quem vai participar do BBB 21?

A apresentadora global, que é casada com Boninho há mais de 20 anos, também está ansiosa para o começo da nova edição do reality show. Ana está sempre falando da vigésima primeira edição do programa em suas redes sociais e dessa vez revelou algo bem interessante.

Nesta terça (12), a atriz disse que já viu algumas listas com nomes dos famosos que estarão no BBB 21, Ana Furtado não revelou se estas listas são as “definitivas”, ou seja, as que mostram o número total de participantes da edição, mas a apresentadora disse que dos nomes que viu, ninguém acertou as celebridades que estarão na nova temporada do reality show.

“Lembrando que: das listas que EU vi, zero acertos. Não fiquem preocupados, sempre há esperança“, escreveu a esposa do chefão do BBB 21 no Twitter.

Lembrando que: das listas que EU vi… zero acertos. 🤷🏼‍♀️ Não fiquem preocupados. Sempre há esperança. E prometo tentar fazer o @boninho soltar mais spoilers, ok? 😊 — Ana Furtado (@ana_furtado) January 13, 2021

Spoilers da edição

A produção prometeu soltar spoilers do BBB 21 no dia 8 de janeiro, as novidades que saíram não agradaram 100% o público, já que não revelou nenhum nome da edição ou alguma informação bombástica.

No mesmo tweet em que falou sobre os famosos que estarão no BBB 21, Ana Furtado disse que vai tentar convencer o marido a soltar mais spoilers para o público, afinal, a apresentadora é questionada sobre o assunto o tempo todo nas redes, a vontade de contar alguma coisinha sobre a temporada deve ser grande. A ansiedade bateu aí com essas possíveis novas revelações sobre a edição?

