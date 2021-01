Participante surpresa no BBB21: o que sabemos sobre os novos brothers

Desde o dia em que os brothers e sisters do BBB21 foram anunciados, na última terça-feira (19), a web vem especulando sobre um possível participante surpresa. Será? Um vídeo do programa da Globo em que foi mostrado todos os nomes da edição, continha uma caixinha com um robôzinho, o que alguns pensaram ser um pequeno spoiler do que ainda pode vir.

A nova temporada do BBB21 terá início no dia 25 de janeiro, próxima segunda-feira, e já começará com 6 participantes imunes, 3 do grupo pipoca e 3 do grupo camarote, escolhidos pelo público por meio de uma votação no site oficial do reality global.

O BBB21 terá mais que 20 participantes?

Muitos fãs do programa repararam no robô que aparece em uma caixinha igual a dos participantes no fim do anúncio dos brothers de edição, o que levantou teorias. “Será que tem um participante surpresa?”, foi questionado no Twitter.

Por enquanto a produção tem divulgado aos poucos as novidades da edição, mostrando trechos da casa e a área externa do local, no entanto, nem um spoiler sobre um possível novo brother ou sister foi citado. Se ainda a lista divulgada ainda não estiver completa, a notícia de um novo participante no BBB 21 deve vir logo, já que faltam poucos dias para a estreia da edição.

Será que tem um participante surpresa? No vídeo aonde mostra todos os participantes, aparece um só que tampado pelo robozinho.#BBB #BBB21 pic.twitter.com/dmqPWF4doR — L.ina (@eitafuicomdeus) January 20, 2021

A MENSAGEM TÁ AÍ! Só não viu quem não quis! Ainda tem mais 1 brother (a foto do robozinho) que não foi anunciado. Deve ter alguma dinâmica próximos dias! #BBB21 pic.twitter.com/Ty7iqUyk3k — Victor Hugo (@victorhugotex) January 20, 2021

Será que no lugar daquele robozinho ali entra alguém??? #BBB21 #BigBrother2021 pic.twitter.com/IlWxRLiRni — Luís | Comentarista legal huuuu (@pireslip_) January 20, 2021

Pyong falou sobre número de participantes

Pouco antes do anúncio oficial do elenco do BBB21, Pyong Lee, da edição do ano passado, disse que já sabia os nomes do elenco. O ex-participante também revelou que no hotel em que acontece o pré-confinamento foi reservado 26 quartos. Como apenas 20 nomes foram anunciados, pode ser que participantes reserva ou surpresa também estejam por lá.

Na madrugada desta quarta-feira (20), o hipnólogo escreveu no Twitter: “tem gente no banco reserva provavelmente, caso alguém desista ou teste positivo pra covid“.

