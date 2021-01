Tatá Werneck planeja trote no Big Fone do BBB 21

Na tarde deste domingo (10), Tatá Werneck falou sobre o BBB 21. A atriz abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram e deu respostas sobre os mais variados assuntos. Tatá foi questionada se estaria na nova edição do reality show da Globo e a apresentadora disse que amaria passar um trote no Big Fone do programa.

Tatá também falou sobre o assunto em sua conta oficial do Twitter e deixou os fãs animados com a ideia de fazer uma pequena participação no BBB 21.

Tatá fala sobre o BBB 21

Na caixa de perguntas da rede social, a apresentadora foi questionada: “você está confirmada no BBB 21?” “Pô não me chamaram, mas eu amaria passar trote no Big Fone. Queria muito falar: atenção, abaixe sua cueca três vezes e grite o nome de um animal”, disse Tatá.

No Twitter, Tatá também citou o BBB 21 e voltou a falar sobre um trote no Big Fone da edição: “queria muito que o Boninho deixasse eu passar trote”. “Posso limpar a piscina depois também”, sugeriu a apresentadora.

Queria mto que boninho deixasse eu passar trote no big fone 🙂 posso limpar a piscina depois tb — Tata werneck (@Tatawerneck) January 10, 2021

Web se anima com ideia de Tatá

Nos comentários da publicação de Tatá Werneck no Twitter sobre um possível trote no BBB 21, fãs da atriz e do programa se animaram com a ideia, muitos torceram para que a apresentadora faça alguma participação no reality durante a nova temporada.

“Seria hilário. Amei”, disse Ana Furtado, esposa de Boninho, chefão do programa da Globo. “Da essa ideia pro Boninho, Ana”, pediu um fã. “Seria perfeito”, comentou uma usuária do Twitter. “Boninho faça isso acontecer, tá todo mundo pedindo”, escreveu outra fã ansiosa pelo BBB 21.

