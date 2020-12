Horóscopo do dia (17/12/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo para hoje está logo abaixo. Então planeje a sua terça-feira, 17 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Nesse dia, tudo leva a crer que a sua perspicácia aumentará e uma nova proposta de trabalho poderá surgir. Mas fique atento para não se deixar levar pelo ego e pela vaidade, senão pode correr o risco de comprometer o seu crescimento e sucesso profissional. Fique atento a cada exigência profissional.

Horóscopo de Touro

Para hoje não é muito aconselhável o lançamento de produtos e nem de atividades com pouco planejamento. O clima é de ansiedade e as coisas tendem a não ficar prontas no prazo. Então paciência! Uma boa ideia aqui é encontrar momentos para relaxar e aguardar uma hora melhor para finalizar os trabalhos.

Horóscopo de Gêmeos

O seu poder está na sua própria capacidade de se transformar através de seus medos, por tanto enfrente-os! Supere suas inseguranças fazendo justamente aquilo que te dá medo. Só assim para você evoluir e transmutar tais situações que podem te amedrontar. Conte com a ajuda de pessoas que já passaram por coisas parecidas, você não precisar estar sozinho nisso!

Horóscopo de Câncer

Dias de mais criatividade e liberdade pela frente! Ser livre e sair da rotina pode ser a tônica dessa fase. Assuma posturas diferentes do tradicional e busque quebrar padrões! É tempo de inovações. Estudos de ciências humanas e tecnologia pode ser bacana nesse período.

Horóscopo de Leão

Quando a incerteza ou a desconfiança bater, não fique aí se martirizando. Aja com paciência e humildade, dê o braço a torcer e conseguirá compreender melhor as coisas. Lembre-se que você não é obrigado a saber de tudo e nem ter tudo no seu controle.

Horóscopo de Virgem

O segredo para o sucesso é você se permanecer firme e forte mesmo em situações difíceis, que não parecem ter saída. Mas na verdade são nesses momentos que você percebe como tudo pode mudar e tudo pode ser superado para você viver de forma mais plena e alinhada com seus desejos.

Horóscopo de Libras

A sua manhã começa com elegância e beleza. Momento bom para fazer as pazes ou, simplesmente, estar junto de quem se gosta de uma maneira mais afetuosa. Assuntos que envolvam beleza e decoração são beneficiadas, então é um excelente dia para mudar o visual, comprar uma roupa nova ou mudar a decoração da casa!

Horóscopo de Escorpião

Procure colocar mais sensibilidade e paixão no seu lado afetivo, assim sua relação tende a melhorar ainda mais. Seja verdadeiro e proponha coisas novas à relação, novas aventuras, viagens, rotinas, diversões. É um momento importante na sua vida quebrar um pouco da mesmice de sempre e inovar!

Horóscopo de Escorpião

Essa pode ser uma madrugada agitada, com insônia e ansiedade elevada. Por tanto cuidado com o exagero no consumo de comidas e bebidas, pois podem atrapalhar suas atividades rotineiras. Seu dia pode ser um tanto quanto exausto, então tenta fazer coisas mais suaves.

Horóscopo de Capricórnio

Tenha um certo cuidado com a autoexigência, pois não é uma boa medida para agora. O excesso de rigor e de perfeccionismo pode atrapalhar o bom andamento de questões de relacionamento ou de trabalho, pois hoje haverá uma tendência de exigir dos outros perfeição em tudo. Vai com calma!

Horóscopo de Aquário

Hoje a lua chega no seu signo, nesse período será enfatizada a capacidade intelectual e as atividades em grupo. Você se sentirá disposto a praticar a solidariedade e a fraternidade. Por tanto ofereça ajuda para as pessoas ao teu redor! É também um momento de trazer inovação e renovação para o seu dia-a-dia.

Horóscopo de Peixes

Se anime e pense positivo, pois o universo está conspirando a seu favor e tudo indica que novas oportunidades profissionais hão de surgir! Não deixe passar nenhuma oportunidade. Busque novos trabalhos e novas áreas também! É importante nesse final de ano você cuidar mais da sua saúde e evitar qualquer tipo de excesso.

