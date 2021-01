Toda vez que uma nova temporada do BBB se inicia, as mesmas dúvidas surgem na cabeça de quem está assistindo. Quais são as regras para determinado tipo de prova? Como funciona Xepa x Vip? Para o que serve o confessionário? Entre algumas dúvidas frequentes que os espectadores do programa fazem, também está: qual o horário que os participantes costumam levantar da cama? Para essa pergunta, a resposta não é fixa, já que o despertador da casa fica a cargo da produção do programa.

Por isso vamos te explicar um pouco como funciona a dinâmica pela manhã no reality show e os horários que geralmente são estabelecidos pela produção do BBB para acordar os participantes.

Despertador do BBB

Todos os dias os responsáveis pelo programa tem a tarefa de acordar os participantes. Como funciona? As luzes dos quartos ficam apagadas até o horário estabelecido pela produção, que varia todos os dias. As luzes então são acesas e um som bem alto começa a tocar na casa toda. O barulho não é necessariamente de um despertador tradicional.

O horário do despertador do BBB sempre varia, pois leva em conta as atividades do reality, que mexem com o sono dos participantes. Por exemplo, após as festas de quarta-feira ou do fim de semana, o despertador começa a tocar depois das 11h ou 12h, já que todos foram dormir muito tarde, geralmente no período da manhã do dia seguinte à comemoração.

Em dias de disputa, como a Prova do Anjo, os brothers costumam ser acordados mais cedo, às vezes as 9h ou até mesmo antes se o reality ainda tiver muitos participantes na casa, precisando assim de mais tempo para realizar o raio-x, depoimento matinal diário dos confinados do BBB.

Nos dias normais, ou seja, que não tenham tido uma dinâmica no dia anterior que tenha chegado a tomar toda a madrugada, ou que não contarão com atividades na parte da manhã, os brothers costumam ser acordados entre 9h e 10h.

Música no BBB

Quando a produção do programa está se sentindo boazinha, costuma acordar os brothers com música. Após o despertador tocar e as luzes ascenderem, os participantes são presenteados com uma playlist para animar a manhã.

Raio-x é realizado todos os dias

A primeira atividade de todos os participantes do BBB em qualquer dia do reality show é o raio-x, um depoimento matinal diário que é gravado no confessionário. O tempo para a realização da dinâmica é determinado pela produção e caso alguém fique sem fazer, é dada uma punição.

