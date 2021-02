Tarot Semanal 15/02: escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é dia de Tarot Semanal 15/02 e a semana promete muitos acontecimentos. Era para ser carnaval e não foi, era para ter festa na rua e não teve, mas a quarta-feira de cinzas vêm de qualquer jeito. Afinal, não há festa mas o calendário anual continua o mesmo, sendo assim, essa semana entramos na quaresma. A quaresma são os 40 dias entre a quarta-feira de cinzas, que simboliza o fim do carnaval, e o domingo de ramos, que dá início à semana santa, quando ocorre a páscoa.

Sendo assim, a semana tende a ser mais densa, pois durante a quaresma as energias ficam mais pesadas e é tempo de refletir, se resguardar e evitar discussões. Inclusive, em algumas religiões é quando fazem um ritual de fechamento de corpo, pedindo proteção.

Leitura do Tarot Semanal 15/02

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 15/02

Conselhos do Tarot Semanal 15/02

Conjunto 1 – O Jardim e o Caixão

O seu conselho do Tarot Semanal 15/02 veio te pedir recomeços. Afinal, quaresma é tempo de deixar de lado muitas coisas e começar de novo. Então, aproveite esse conselho e reflita sobre isso durante a semana.

A primeira carta que aparece para você é o jardim, que simboliza plantação, ou seja, você estará prestes a plantar o que deseja colher daqui algum tempo. Contudo, logo após a carta do jardim, vemos a carta do caixão, que significa fechamento de ciclo. Sendo assim, o seu jardim deverá ser semeado após perdas e fechamentos de ciclo que estão ocorrendo.

Conjunto 2 – A Mulher e a Lua

O Tarot Semanal 15/02 veio com bastante positividade, mesmo em uma semana que teremos uma quarta-feira de cinzas. Sendo assim, comece a semana se protegendo ou tomando um banho de descarrego para se previnir e não se sentir para baixo.

A primeira carta que aparece no seu conselho é a carta da mulher, sendo assim, se você se identifica com o sexo feminino, ela te representa. E a carta da lua, que vem em seguida, significa que algo que você merece está vindo até você. Entretanto, se você não se identifica com o sexo feminino, essa carta simboliza que alguma mulher irá te ajudar a chegar no seu merecimento, então, confie nela.

Por fim, outra dica importante é se ligar ao seu emocional essa semana e filtrar o que é realmente necessário para a sua vida, sem entrar em conflitos.

Conjunto 3 – As Estrelas e a Cobra

O Tarot Semanal 15/02 te pede muita atenção, por isso, vale começar a semana com um bom banho de arruda do pescoço para baixo e acendendo um incenso dentro de casa.

A primeira carta que aparece é a carta das estrelas, que simboliza êxito em seu destino e conquistas. Contudo, do lado das estrelas vemos a carta da cobra, que simboliza traição e pessoas de má índole. Sendo assim, você pode estar próximo do que deseja, mas discussões e traições podem te colocar distante disso.

Por fim, outro ponto importante é que você precisa ficar longe de intrigas, que estarão em alta nessa quarentena.

