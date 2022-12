Cleveland Cavaliers x Nets: onde assistir o jogo da NBA hoje (26/12/22)

Equipes de Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets se enfrentam na temporada regular da NBA nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo da partida

Pela temporada regular da NBA na Conferência Leste, as equipes de Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets se enfrentam na noite desta segunda-feira, 26 de dezembro, na Arena Rocket Mortgage FieldHouse. O jogo entre Cavaliers x Nets está marcado para começar às 21h (Horário de Brasília). Saiba como e onde assistir ao jogo da NBA hoje ao vivo.

Como assistir Cavaliers x Nets hoje ao vivo

O jogo do Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets hoje terá transmissão do NBA League Pass, serviço de streaming, a partir das 21h (Horário de Brasília).

A plataforma está disponível somente para assinantes pelo site (www.nba.com) ou no aplicativo. Torcedores que são clientes da VIVO tem direito à desconto especial na compra dos pacotes.

Dia do jogo da NBA: Segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

Horário do jogo: 21h (Horário de Brasília)

Localização: Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos

Estádio: Arena Rocket Mortgage Fieldhouse

Canal de TV: Sem transmissão

Livestream: NBA League Pass

Como vem Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets para o jogo de hoje na NBA?

O Cavaliers entra em quadra nesta segunda-feira depois de perder para os Raptors na sexta-feira por 118-107, dentro de casa. Em terceiro lugar na Conferência Leste, o grupo coleciona 22 vitórias e 12 derrotas na temporada regular, pronto para avançar aos playoffs.

Sob o comando de Kevin Durant, o Brooklyn Nets venceu o Bucks por 118-100 na última sexta-feira, antes da rodada no Natal com atuação de gala de Durant com 24 pontos. Os Nets estão invictos há oito jogos, onde a última derrota aconteceu em 04 de dezembro para o Boston Celtics. Brooklyn Nets está em quarto lugar na classificação da Conferência Leste tendo 21 vitórias e 12 derrotas.

Kyrie Irving continua afastado do elenco de Nova York.

Jogos da NBA hoje

A temporada regular da NBA apresenta sete jogos nesta segunda-feira, 26 de dezembro de 2022.

Em horários diferentes, todos os confrontos são transmitidos ao vivo na NBA League Pass para assinantes.

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers - 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Miami Heat x Minnesota Timberwolves - 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Chicago Bulls x Houston Rockets - 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers - 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

San Antonio Spurs x Utah Jazz - 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets - 00h (horário de Brasília)

Onde assistir: BAND, SporTV 2, TNT, Youtube da TNT e Twitch do Gaulês

