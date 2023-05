Flamengo x São Paulo: onde assistir jogo de basquete do Flamengo (12/05)

As equipes de Flamengo e São Paulo disputam o primeiro jogo da semifinal na NBB nesta sexta-feira, 12 de maio, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. O jogo de basquete do Flamengo começa às 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Flamengo e São Paulo disputam a série de cinco jogos, onde quem vencer três primeiro avança para a final.

Onde vai passar jogo de basquete do Flamengo hoje

O torcedor pode assistir o jogo de basquete do Flamengo hoje no SporTV 2 e GloboPlay nesta sexta-feira. Nenhuma emissora da TV aberta vai transmitir a partida.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquirir a emissora na programação.

Também é possível assistir o jogo de basquete do Flamengo no streaming GloboPlay. Só assinantes tem acesso à plataforma no computador, celular, tablet ou smartv.

Data: Sexta-feira, 12 de maio às 20h (Horário de Brasília)

Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

Como funciona os playoffs da NBB?

Os playoffs da NBB começam nas oitavas de final. O torneio brasileiro de basquete é bastante diferente do norte-americano, o famoso NBA. Confira como são as finais da NBA aqui.

Oito times jogam as oitavas de final, enquanto outros quatro garantem a classificação direta para as quartas de final da competição direto da temporada regular. A série é entre cinco partidas, onde o elenco que marcar três vitórias primeiro se classificam para a fase seguinte.

Os times vão das oitavas de final, quartas, semifinal e a final. O calendário da NBB ainda não foi divulgado e por isso não é possível saber quando serão realizadas as finais.

Tabela do Flamengo na semifinal

A tabela de jogos do Flamengo na semifinal da NBB já está formada. Contra o São Paulo, o time vai buscar a classificação até a final em busca do oitavo troféu no basquete.

Flamengo x São Paulo - 1ª jogo

Sexta-feira, 12/02 às 20h (Horário de Brasília)

Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

São Paulo x Flamengo - 2ª jogo

Segunda-feira, 15/05 às 20h (Horário de Brasília)

Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão,

São Paulo x Flamengo - 3ª jogo

Quarta-feira, 17/05 às 19h (Horário de Brasília)

Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão

Flamengo x São Paulo - 4ª jogo

Sábado, 20/05 às 15h (Horário de Brasília)

Tijuca Tênis Clube

Flamengo x São Paulo - 5ª jogo

Segunda-feira, 22/05 às 20h (Horário de Brasília)

Tijuca Tênis Clube

