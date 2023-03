Ao vivo: assistir Brasil de Pelotas x Ponte Preta na Copa do Brasil (07/03/2023)

O duelo entre Brasil de Pelotas e a Ponte Preta protagoniza a abertura da segunda fase na Copa do Brasil nesta terça-feira, 07/03, no Estádio Bento Freitas. Com início às 20h (Horário de Brasília), o embate vai definir quem avança para as oitavas de final da competição. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai definir quem avança para a próxima fase da competição.

Como assistir Brasil de Pelotas x Ponte Preta?

O jogo do Brasil de Pelotas e Ponte Preta hoje será transmitido ao vivo no SporTV, Premiere e GloboPlay para todo o Brasil nesta terça-feira com exclusividade. Dá para assistir na TV paga e também no serviço de streaming.

Nos canais pagos, SporTV e o pay-per-view Premiere vão exibir o jogo da Copa do Brasil nesta terça ao vivo para os assinantes da Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo. O torcedor deve entrar em contato com o seu operador para adquirir as opções. O PPV, por outro lado, só pode ser comprado por valor extra na mensalidade.

Para ver online é necessário entrar no GloboPlay e também ser assinante. O serviço de streaming está disponível para transmissão no aplicativo do celular, tablet, computador e na smartv.

Escalações de Brasil de Pelotas x Ponte Preta

Em confronto decisivos, os times de Brasil de Pelotas e Ponte Preta devem escalar os jogadores titulares.

Escalação do jogo do Brasil de Pelotas hoje: Marcelo Pitol - Goleiro;

Luís Gustavo - Defensor,

João Marcus - Defensor,

Rafael Dumas - Defensor,

Rennan - Defensor;

Amaral - Meia,

Guilherme Nunes - Meia,

Luiz Felipe - Meia;

Patrick - Atacante,

Márcio Jonatan - Atacante,

Da Silva - Atacante.

Escalação do jogo da Ponte Preta hoje: Caíque França - Goleiro;

Weverton - Defensor,

Mateus Silva - Defensor,

Fábio Sanches - Defensor,

Artur - Defensor;

Felipe Amaral - Meia,

Léo Naldi - Meia,

Júnior Tavares - Meia,

Matheus Jesus - Meia;

Pablo Dyego - Atacante,

Jeh - Atacante.

