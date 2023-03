Transmissão do jogo do Bahia contra o Jacuipense nesta quarta-feira vai ser na TV fechada e também pela internet

Jogo do Bahia hoje na Copa do Brasil: qual canal vai passar e horário (01/03)

Jacuipense e Bahia disputam a primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 1º de março, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Em confronto único, quem vencer garante a classificação para a segunda fase da mais democrática competição de futebol. O jogo do Bahia hoje tem início às 21h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O histórico do duelo entre Jacuipense e Bahia, times do futebol baiano, mostra que elas já se enfrentaram em 13 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. O Tricolor tem a vantagem com sete vitórias, com quatro empates e dois triunfos ao Jacuipense.

Assistir jogo do Bahia hoje na Copa do Brasil

Sem transmissão na TV aberta, o jogo do Bahia hoje às 21h30 vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay.

Com exclusividade, os canais SporTV e Premiere exibem para todo o Brasil o duelo entre Jacuipense e Bahia nesta quarta-feira. Ambos estão disponíveis apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO.

O Premiere, por outro lado, funciona como pay-per-view, ou seja, só quem paga o valor extra na mensalidade entre as operadoras pode ter o pacote de canais.

Para quem gosta de acompanhar tudo pelo celular, dá para sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Assinantes podem encontrar na plataforma a retransmissão dos canais SporTV e Premiere ao vivo.

Dá para assistir no site, através do navegador, ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv, em aparelhos compatíveis.

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: SporTV e Premiere

Online: GloboPlay

Prováveis escalações:

Escalação do jogo do Bahia hoje: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Raul Gustavo, Jhoanner; Rezende, Acevedo, Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel.

Escalação do jogo do Jacuipense hoje: Jean Carlos; Raphinha, Kanu, Weverton; Eric Almeida, Fábio Bahia, Amaral, Eudair; Jeam, Welder e Thiaguinho.

Como funciona a primeira fase da Copa do Brasil?

A primeira fase da Copa do Brasil traz 80 equipes na disputa. É daí que vem o apelido de competição mais democrática do futebol brasileiro, pelo fato da Copa do Brasil dar espaço para times de todos os lugares do país.

O sorteio da CBF é que define cada um dos quarenta embates. Os nomes dos clubes são colocados em bolinhas e depois em potes, divididos de acordo com as posições no RNC (Ranking Nacional de Clubes).

Na primeira fase as partidas são únicas, ou seja, quem vence continua na competição e quem perde está fora. O time de "menor expressão" é sempre o mandante, enquanto o elenco "maior" é o visitante. No entanto, os visitantes tem a vantagem do empate. Isso significa que, se o jogo terminar empatado, o visitante é quem se classifica.

Isso acontece porque o visitante é sempre o time melhor colocado no RNC (Ranking Nacional de Clubes) entre os dois.

Assim como a primeira, a segunda fase é também disputada em partida única, mas em caso de empate os pênaltis é que vão decidir quem segue.

