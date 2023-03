Saiba como assistir ao jogo do Ceará hoje na Copa do Brasil. Foto: Reprodução Felipe Santos / Ceará SC

Onde assistir o jogo do Ceará hoje na Copa do Brasil online (01/03/23)

O Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, será o palco do jogo do Ceará contra o Caldense nesta quarta-feira, 1º de março, na primeira fase da Copa do Brasil na temporada. A partida na competição mais democrática do país tem início às 21h30 (Horário de Brasília), onde quem vencer garante a classificação para a próxima fase.

A primeira fase da Copa do Brasil acontece em partida única. Em caso de empate, é o visitante quem garante a vaga na segunda etapa da competição.

Como assistir jogo do Ceará hoje online

Sem transmissão na TV, o jogo do Ceará hoje vai passar no Amazon Prime Video às 21h30.

A partida entre Caldense e Ceará NÃO tem transmissão no SporTV. O evento não consta na programação da emissora nesta quarta-feira e, por isso, o serviço de streaming do Amazon exibe com exclusividade no streaming.

Só assinantes tem acesso à plataforma Prime Video. Por R$ 14,90 ao mês ou o plano anual de R$ 119, o torcedor pode acompanhar filmes, séries e futebol da Copa do Brasil com exclusividade entre os aplicativos do celular, tablet e smartv.

Confira o passo a passo para acessar o Amazon Prime.

Acesse o site do Prime Video pelo computador ou aplicativo nos dispositivos móveis. Se você já é assinante, clique em "Já é Prime? Faça o login". Daí, é só preencher com o email e a senha de usuário, acessar a plataforma e encontrar no mosaico de filmes e séries o jogo do Ceará hoje. Mas se você não é assinante, aperte em "Experimente 30 dias grátis". Primeiro é necessário criar uma conta no site da Amazon. Se você já tem só coloque o seu email e senha, mas caso contrário clique em "Criar sua conta no Amazon". Depois de feito, basta seguir o passo a passo, preencher com os dados do pagamento e entrar na plataforma.

Primeira fase da Copa do Brasil

Além do jogo do Ceará contra o Caldense, outros trinta e nove confrontos são realizados na primeira fase da Copa do Brasil. São 80 times no total.

Após o sorteio da CBF, os confrontos são definidos. O time com a melhor colocação no RNC (Ranking Nacional de Clubes) entre os dois será o visitante. O time de "menor expressão" é o mandante na primeira fase.

Como a primeira fase é partida única, em caso de empate é o time visitante quem avança, já que tem a melhor colocação no ranking da CBF. Além disso, os principais clubes do país como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Athletico só estreiam na terceira fase.

Quem o Ceará pode pegar na segunda fase?

Se vencer o Caldense nesta quarta-feira, o Ceará vai enfrentar o Princesa do Solimões ou o Ituano na segunda fase da Copa do Brasil.

Além dos quarenta confrontos, o sorteio da CBF também definiu todo o chaveamento até a segunda fase. Tudo vai depender, no entanto, dos resultados da primeira fase. Se o Ceará vencer, vai jogar fora de casa porque tem a melhor colocação.

Porém, diferente da fase anterior, o empate na partida leva a disputa de pênaltis para definir quem segue na competição.

