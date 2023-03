Assistir o jogo do Náutico hoje na Copa do Brasil 2023: transmissão e horário (01/03)

Assistir o jogo do Náutico hoje na Copa do Brasil 2023: transmissão e horário (01/03)

Responsável pela segunda melhor campanha do Paulistão, o São Bernardo concentra as suas atenções para enfrentar o Náutico nesta quarta-feira, 1º de março, na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo do Náutico hoje será no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, às 20h (horário de Brasília). A partida só tem transmissão na internet hoje.

Em caso de empate, é o Náutico que avança para a segunda fase da competição.

Onde vai passar o jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Náutico e São Bernardo vai passar no GloboPlay, serviço de streaming, às 20h. Sem qualquer transmissão na TV, o duelo da primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira será transmitido somente na plataforma de streaming da Rede Globo.

É preciso ser assinante para ter acesso ao mosaico de filmes, séries, novelas e canais no GloboPlay. Basta acessar o site e encontrar as milhares de opções de pacotes e valores diferentes ao torcedor.

Quem será o adversário do São Bernardo ou Náutico na segunda fase?

O vencedor do confronto entre São Bernardo e Náutico vai enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil o Real Noroeste ou o Vila Nova.

Além de definir os confrontos da primeira fase, o sorteio da CBF também deixou o chaveamento completo para a segunda fase da competição de futebol. Por isso, cada time sabe quem pode enfrentar na etapa seguinte.

Tudo vai depender do resultado de cada um deles. Entre São Bernardo e Náutico não há favorito, uma vez que as duas equipes realizam uma boa campanha na temporada.

A segunda fase também acontece em partida única. Porém, em caso empate, a disputa de pênaltis é que vai definir quem segue na competição.

