Saiba como assistir ao jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil. Foto: Reprodução Lucas Uebel / Grêmio Flickr

Partida é válida pela segunda fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 16 de março, com transmissão ao vivo

Onde vai passar jogo do Grêmio x Ferroviário hoje na Copa do Brasil - transmissão online (16/03)

Onde vai passar jogo do Grêmio x Ferroviário hoje na Copa do Brasil – transmissão online (16/03)

Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Ferroviário nesta quinta-feira, 16 de março, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A bola vai rolar entre as equipes às 20h (Horário de Brasília), onde o jogo do Grêmio é extremamente decisivo pela classificação até a próxima etapa.

Em caso de empate a disputa de pênaltis vai definir avança na competição.

O jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil vai passar no Amazon Prime Video, serviço de streaming.

Pode assistir o jogo do Grêmio hoje de graça?

O jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil não está disponível de graça. O serviço de streaming responsável pelos direitos de transmissão só está disponível para assinantes, ou seja, o torcedor precisa desembolsar a quantia necessária para ter acesso ao catálogo de filmes e séries.

A Rede Globo é quem possui os direitos de transmissão da Copa do Brasil na temporada. A emissora, no entanto, precisa dividir os jogos com o Amazon Prime, serviço de streaming que também comprou os direitos. O torcedor se divide entre assistir na TV e na plataforma.

Descubra a premiação da Copa do Brasil na segunda fase de 2023

Assistir Grêmio x Ferroviário hoje online

Com exclusividade, o streaming Prime Video vai transmitir o jogo do Grêmio e Ferroviário ao vivo em todo o Brasil, apenas para assinantes da plataforma. Nenhum canal de televisão vai passar o embate da Copa do Brasil nesta quinta-feira.

O Prime Video é o serviço de streaming do Amazon. Com filmes, séries, desenhos e documentários, a plataforma decidiu expandir a sua cobertura com jogos de futebol. Quem é assinante pode assistir no site (www.primevideo.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Para se tornar assinante é só acessar o site, se cadastrar no Amazon e escolher o modelo de pagamento da plataforma. Por mês, o serviço cobra R$ 14,90 e R$ 119 no ano.

O que acontece em caso de empate?

Se Grêmio e Ferroviário empatarem no jogo desta quinta-feira, a disputa de pênaltis terá início assim que o árbitro apitar o fim do segundo tempo.

Diferente da primeira fase da Copa do Brasil, onde o time visitante contava com a vantagem de jogar pelo empate, o regulamento da CBF prevê os pênaltis se os dois times não saírem do empate. Não tem prorrogação.

Vitória do Grêmio = Grêmio se classifica

= Grêmio se classifica Vitória do Ferroviário = Ferroviário se classifica

= Ferroviário se classifica Empate = Pênaltis

Escalações de Grêmio x Ferroviário

Para o duelo desta quinta-feira, na Copa do Brasil, os técnicos devem escalar os times da seguinte forma:

Provável escalação do jogo do Grêmio hoje: Adriel (Brenno); Fábio, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Pepê, Cristaldo, Bitello; Vina e Luis Suárez.

Provável escalação do jogo do Ferroviário hoje: Douglas Dias; Fábio Campos, Lincoln, Roni; Negueba, Guedes, Pinto, Lima, Ciel; Deysinho e Erick Pulga.

Quem o Grêmio pode pegar na terceira fase?

Se vencer o Ferroviário nesta quinta-feira, o Grêmio se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. Lá, tem uma extensa lista de possíveis adversários, desde clubes de divisões menores até a Série A do Brasileirão.

Brasil de Pelotas, Remo, Bahia, Náutico, Santos, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto estão classificados porque ganharam o jogo da segunda fase. Enquanto isso, outros doze times campeões na temporada passada e da primeira divisão brasileira também entram no quadro de participantes, como Palmeiras, São Paulo e Flamengo.

O sorteio da CBF vai definir cada um dos jogos da terceira fase. A entidade ainda não marcou o dia ou horário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)



Leia também:

Novo formato do Mundial de Clubes 2025