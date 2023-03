Pela Copa do Brasil, onde assistir jogo do Santos x Iguatu hoje (09/03/23)

Partida entre Santos e Iguatu na Copa do Brasil será transmitida ao vivo na TV paga e no streaming

Pela segunda fase da Copa do Brasil, o jogo do Santos hoje vai ser contra o Iguatu nesta quinta-feira, às 21h30 (Horário de Brasília), na Vila Belmiro. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, o time que vencer está garantido na terceira fase da competição. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai definir quem avança para a próxima fase.

2 formas de assistir ao jogo do Santos x Iguatu

O jogo do Santos hoje tem transmissão no SporTV, Premiere e GloboPlay em todo o Brasil. Com exclusividade, a partida da Copa do Brasil só tem sinal na televisão paga e no serviço de streaming para assinantes.

Entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo, os dois canais estão disponíveis como principais meios de assistir o futebol. Nesta quinta, vão passar o jogo do Santos para todo o território nacional.

O pay-per-view, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade. Quem é assinante GloboPlay pode assistir a retransmissão dos canais tanto no site como nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

VEJA | premiação da Copa do Brasil na segunda fase de 2023

Escalações de Santos x Iguatu

Os times devem manter a escalação titular para o jogo desta quinta-feira.

Escalação do Santos hoje: João Paulo; Maicon, João Lucas, Felipe, Joaquim Henrique; Fernández, Lucas Lima, Dodi; Mendoza, Rwan e Lucas Barbosa.

Escalação do Iguatu hoje: Marcelo; Talisson, Regineldo, Max Oliveira, Wender; Pedrinho, Guidio, Dedeco; Jeferson, Luis Soares e Tiaguinho.

A atividade do Peixe na manhã desta terça-feira. 🐳 pic.twitter.com/fhYsxqTVlU — Santos FC (@SantosFC) March 7, 2023

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Santos hoje contra o Iguatu, pela segunda fase da Copa do Brasil, vai ser Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA.

Os assistentes vão ser Bruno Raphael Pires, também da FIFA, e Tiago Gomes da Silva. Para a função de quarto árbitro, a CBF escalou o paulista Ilbert Estevam da Silva.

O analista de campo será Celso Barbosa de Oliveira. Não tem VAR na segunda fase da Copa do Brasil.

Quando serão as quartas de final do Paulistão 2023

Quando é o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil?

A CBF ainda vai definir a data e o horário do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Assim que a segunda rodada de jogos terminar, a entidade vai divulgar todos os detalhes do próximo sorteio na competição.

Trinta e duas equipes jogam a terceira fase da Copa do Brasil. Trata-se dos 12 estreantes, os grandes como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Athletico PR e Flamengo.

