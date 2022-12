Saiba como assistir a partida entre Croácia e Marrocos neste sábado, 16 de dezembro, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo no Catar

Como assistir o jogo da Croácia x Marrocos hoje (17/12): transmissão do 3º lugar da Copa do Mundo 2022

As seleções de Croácia x Marrocos disputam neste sábado, 17 de dezembro, a medalha de bronze na Copa do Mundo do Catar. O palco do confronto será o Estádio Internacional Khalifa, na capital Doha, com início ao meio dia (horário de Brasília). A transmissão para assistir ao vivo e todos os detalhes o torcedor confere a seguir no texto.

Croácia foi derrotada pela Argentina na semifinal, enquanto Marrocos perdeu para a França no outro lado do chaveamento.

Leia também: Marrocos já ganhou Copa do Mundo? Entenda por que a seleção é uma surpresa

Quando é o jogo da Croácia x Marrocos na Copa?

A partida pelo terceiro terceiro lugar da Copa do Mundo entre Croácia x Marrocos começa às 12h, horário de Brasília, no sábado, 17 de dezembro de 2022.

O pontapé inicial do jogo da Croácia hoje nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vai ser às 11h, no horário local. Cada cidade e estado tem o seu horário diferente com Brasília.

No Catar, a partida será realizada às 18h, horário local.

Qual canal está o jogo da Croácia e Marrocos hoje?

O jogo eliminatório será transmitido na Globo e SporTV ao vivo ao meio dia (horário de Brasília).

O torcedor que é fã da Copa do Mundo pode assistir a disputa pelo terceiro lugar na TV aberta, pelo canal da Globo em todos os estados do Brasil.

Outra opção para assistir ao jogo deste sábado é o SporTV, canal disponível somente em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Vivo, Oi e a DirecTV GO.

Em abas as opções o torcedor pode assistir de qualquer lugar do país ao vivo. A diferença é que uma pode ver de graça e a outra assinante.

Como assistir Croácia x Marrocos no streaming

Dá para acompanhar o jogo da Croácia e Marrocos no terceiro lugar nas plataformas GloboPlay, GE e no FIFA Plus, ao vivo e de graça na Copa do Mundo.

O torcedor que curte assistir tudo pelo celular ou tablet pode acessar o GloboPlay. Não precisa ser assinante para acessar a plataforma, basta se cadastrar na Conta Globo e escolher o sinal da emissora para ver ao vivo e de graça no site ou aplicativo.

Outra opção é o FIFA+, plataforma disponível de graça para todos os brasileiros. Como maneira experimental, o aplicativo exibe a partida entre Croácia x Marrocos ao vivo tanto no site como aplicativo.

Para quem prefere praticidade, basta acessar o site do GE (www.ge.globo.com) ou o aplicativo, clicar no ícone do jogo e assistir pelas imagens da Globo de graça.

Croácia x Marrocos

Este será o terceiro embate entre Croácia e Marrocos. Os croatas tem uma vitória, e um empate. Nesta mesma competição, na fase de grupos, as seleções se enfrentaram. O encontro, porém, terminou em 0 a 0.

O primeiro jogo entre Croácia e Marrocos aconteceu em 1996, em amistoso, com vitória dos croatas nos pênaltis por 9 x 8 após o empate no tempo regulamentar.

Depois de conquistar o vice-campeonato em 2018, na Rússia, a Croácia fez vai disputar apenas o terceiro lugar no Catar, mesmo depois de deixar para trás o Japão e a Seleção Brasileira. Derrotada pela Argentina, a equipe vai fazer de tudo para fechar a edição com a medalha de bronze.

Do outro lado, Marrocos foi a grande surpresa da Copa do Mundo no Catar. Pela primeira vez, uma equipe africana conquistou a vaga na semifinal. Mesmo com a derrota para a França na semifinal, o elenco está feliz e celebra a chance de terminar em terceiro lugar na classificação.

Escalação de Croácia: Livakovic; Sosa, Lovren, Gvardiol, Juranović; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Pasalic e Perisic.

Escalação de Marrocos: Bono; Hakimi, Dari, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Boufal, Ziyech; En-Nesyriufal.

Qual é a premiação do terceiro lugar?

O vencedor do confronto neste sábado leva para casa a medalha de bronze, além da premiação em dinheiro no valor de R$ 144 milhões (27 milhões de dólares), de acordo com a FIFA.

Esse valor é entregue para a federação de futebol do país como forma de recompensa por chegar até aqui no torneio.

O perdedor, claramente, fica com a quarta posição da classificação geral e também embolsa R$133 milhões, ou US$ 25 milhões.

Cada vem que uma seleção avança em uma nova etapa da Copa do Mundo, ela fatura uma nova premiação. A FIFA entrega os valores para as equipes como forma de "recompensa" pelo esforço.

Quem vai apitar Croácia x Marrocos hoje?

O árbitro catariano, Abdularhman Al Jassim, é quem vai apitar a disputa pelo terceiro lugar.

Os assistentes também são do Catar, Taleb Al Marri e Saoul Ahmed Almaqaleh. A novidade fica com o quarto árbitro, o brasileiro Raphael Claus.

No VAR, o chileno Julio Bascunan estará responsável enquanto seus assistentes serão o holandês Pol Van Boekel, o brasileiro Bruno Pires e o americano Armando Villarreal.

