Confira o horário do jogo do Brasil hoje. Foto: Reprodução / Canva

Horário do jogo do Brasil hoje na Globo e no GloboPlay na Copa do Mundo

Preparado para torcer no jogo do Brasil hoje?! Nesta quinta-feira, 24 de novembro, a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia, pela primeira rodada do grupo G na fase de grupos. Jogando no Estádio Lusail, saiba qual vai ser o horário do jogo do Brasil hoje na Globo e como assistir ao confronto da Copa.

Qual é o horário do jogo do Brasil hoje na Globo

Acerte o relógio torcedor, o horário do jogo do Brasil hoje na Globo vai ser às 16h (horário de Brasília), com transmissão para todo o país ao vivo direto do Estádio Lusail, no Catar.

A diferença no horário entre Brasil e Catar é de 6 horas, já que o país árabe está à frente de nós brasileiros. Por essa razão, os confrontos serão transmitidos em terras brasileiras sempre nos horários de 07h, 10h, 12h, 13h e também a partir das 16h, horário de Brasília.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha devem se atentar com as diferenças de horário.

O Estádio Lusail, localizado em Lusail, no Catar, também será o palco da grande final da Copa do Mundo do Catar, organizada pela FIFA. Em partida única, as duas seleções vão disputar a taça dourada.

Que horas: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Temperatura: 28º C

Como assistir o jogo do Brasil hoje na Globo?

A Globo vai transmitir o jogo da Seleção Brasileira hoje às 16h (Horário de Brasília) em TODOS os estados do Brasil ao vivo. É só sintonizar para curtir as emoções da estreia na Copa do Catar.

A Rede Globo comprou os direitos de transmissão do campeonato e, por essa razão, só ela pode transmitir os jogos na TV abeta e também na TV paga. Com isso, todos os jogos do Brasil, na fase de grupos até o mata-mata, serão transmitidos na Globo de graça.

Nesta quinta-feira, Galvão Bueno narra a partida ao lado de Ana Thais Matos, Roque Junior, Júnior e Paulo César de Oliveira. Tanto canal principal como afiliadas vão passar a partida da Copa do Mundo.

Outras opções para assistir na TV:

SporTV (na TV fechada com Milton Leite, Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci)

É hoje! 🇧🇷🙏 Depois de muita espera, chegou o grande dia! Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Contamos com o seu apoio. Veste a Amarelinha e bora torcer por mais uma ⭐️! #VemJogarJunto com a Canarinho!

Vamos, Brasil! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/F11v3jktlw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

Como assistir jogo do Brasil hoje na GloboPlay?

Não vai estar em casa no horário do jogo do Brasil hoje? Fica tranquilo torcedor, dá para assistir tudo de graça e ao vivo pelo GloboPlay, plataforma de streaming da emissora.

Se você já é assinante, é só acessar a sua conta e escolher assistir pela Globo ou no canal do SporTV. Caso contrário, também dá para assistir se não for assinante do produto e sem pagar nada por isso.

O GloboPlay retransmite a programação da TV Globo em sua plataforma. Tudo o que você fazer é seguir o passo a passo para assistir:

1) Abra o aplicativo do GloboPlay no celular, computador ou tablet ou entre pelo navegador (www.globoplay.globo.com).

2) Depois, clique na opção de login, na parte de cima da tabela. Clique em "entrar" e depois "cadastre-se", preenchendo todos os requisitos. Se preferir, também pode acessar com a sua conta no Facebook, Google ou Apple.

3) Assim que cadastrar o seu email, clique na opção "Agora na TV" e o canal da Globo. Pronto, você vai poder assistir ao jogo do Brasil de graça e direto no seu celular, tablet, computador ou smartv.

Qual a escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje

O técnico Tite vem para enfrentar a Sérvia com quatro atacantes, Raphinha, Neymar, Vini Júnior e Richarlison, uma escalação totalmente ofensiva.

Isso porque o treinador quer buscar a vitória de qualquer maneira em campo, sem dar espaço aos adversários e assim garantir os três pontos. Já na defesa, os atletas Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro serão os responsáveis por cuidarem do gol de Alisson.

Tite não levou Gabigol para a Copa, o que causou muita polêmica entre torcedores do Flamengo. Já Philippe Coutinho, do Aston Villa, e Guilherme Arana, do Atlético MG, também ficaram de fora por lesões.

Segundo o GE, a provável escalação do Brasil hoje: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

+ Conheça o grupo do Brasil na Copa do Mundo 2022