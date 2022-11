Jogo da Dinamarca hoje x Tunísia (22/11): onde assistir na TV, online e horário da Copa do Mundo 2022

Seleções estreiam na Copa do Mundo do Catar na manhã desta terça-feira, 22 de novembro, pela primeira rodada do grupo D

Depois de uma campanha emocionante na Euro, a seleção da Dinamarca chega confiante para disputar a Copa do Mundo no Catar. Nesta terça-feira, 22 de novembro, enfrenta a Tunísia pela primeira rodada do grupo D. O jogo da Dinamarca hoje vai se no Estádio Cidade da Educação às 10h (Horário de Brasília).

Todos os detalhes de como assistir, escalações e qual é o grupo dos dinamarqueses você confere a seguir.

Onde assistir jogo da Dinamarca hoje na TV?

Para assistir ao jogo da Dinamarca hoje na TV você tem duas opções:

Globo (na TV aberta em qualquer lugar do Brasil)

SporTV (pela TV fechada em todo território nacional)

A Globo é a única emissora com os direitos de transmissão da Copa do Mundo do Catar. Por essa razão só ela pode passar os jogos do campeonato tanto na TV aberta como na fechada. Se você quer assistir as emoções do confronto deve sintonizar o canal em qualquer lugar do Brasil.

A narração vai ser de Renata Silveira com os comentaristas Richarlyson, Zé Roberto e Paulo César de Oliveira.

Tem também a opção do canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, Júlio Oliveira é quem conta a história da partida ao lado de Fábio Junior, Alexandre Lozetti e Janette Arcanjo.

Quem vai jogar na Copa hoje: Dinamarca x Tunísia

Que horas: 10h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Cidade da Educação

Rodada: 1ª rodada do grupo D

Como assistir ao jogo da Dinamarca hoje online?

Se você vai estar fora de casa e quer assistir ao jogo da Dinamarca hoje, pode sintonizar em:

- GloboPlay (aplicativo ou site www.globoplay.globo.com)

- portal GE (site www.ge.globo.com)

- FIFA+ (de graça em www.fifa.com ou aplicativo)

Se você já é assinante do GloboPlay, é só acessar o aplicativo, logar em sua conta e curtir seja pela Globo ou no Sportv. Caso não seja, você também pode assistir ao jogo da Dinamarca hoje! Isso porque a plataforma retransmite a programação da Globo, ou seja, qualquer um pode assistir. É só se cadastrar na Conta Globo e você não paga nada por isso.

Se prefere a praticidade e está pelo computador, aí fica mais fácil de acompanhar as imagens do jogo da Copa do Mundo hoje pelo portal GE (www.ge.globo.com). É só encontrar o jogo na aba e curtir.

A grande novidade na edição é o FIFA+, serviço de streaming com sinal aberto para todo o Brasil. Todos os 64 jogos serão transmitidos de graça no próprio site da FIFA (www.fifa.com/fifaplus), onde você só precisa se cadastrar com nome, email e a data de nascimento.

Escalações de Dinamarca x Tunísia:

Escalação da Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Damsgaard e Dolberg.

Escalação da Tunísia: Ben Said, Drager, Ifa, Talbi, Maalou; Ben Romdhane, Laidouni, Sassi; Khazri, Jaziri e Msakni.

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo desta terça-feira.

Klar til i morgen 🇩🇰 Herrelandsholdet har netop inspireret banen, og holdet er klar til at møde Tunesien om under 24 timer 💪🏼#fordanmark

📸 @fbbillederdk pic.twitter.com/iFEMKqiSnh — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 21, 2022

Qual é o grupo da Dinamarca na Copa do Mundo do Catar?

A Dinamarca está no grupo D da Copa do Mundo no Catar em 2022 ao lado da França, Tunísia e Austrália, onde disputarão a classificação até as oitavas de final por três rodadas em pontos corridos.

A Dinamarca vai concorrer pelas duas vagas até o mata-mata com França e Austrália, que também corre por fora em busca da classificação. Porém, não há como negar que os franceses são favoritos na disputa. Por isso, os dinamarqueses devem vencer os embates para dispararem na tabela.

Os dois melhores de cada grupo seguem para as oitavas, em seguida as quartas, semis e por fim a grande final em 18 de dezembro.

A Dinamarca nunca conquistou uma Copa do Mundo.

