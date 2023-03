Saiba como assistir ao jogo do Real Madrid hoje na Champions. Foto: Reprodução Antonio Villalba Real Madrid / UEFA

No jogo de ida, o Real venceu o Liverpool por 5 a 2, na Inglaterra; duelo nesta quarta-feira é válido pela partida de volta nas oitavas de final

Como assistir o jogo do Real Madrid e Liverpool hoje na Champions (15/03)

Como assistir o jogo do Real Madrid e Liverpool hoje na Champions (15/03)

Real Madrid ou Liverpool, quem vai ficar com a vaga? O Santiago Bernabéu, na Espanha, recebe o jogo do Real Madrid hoje nas oitavas de final, válido pelo confronto de volta, nesta quarta-feira, 15 de março, às 17h (Horário de Brasília). O empate basta aos espanhóis, enquanto os ingleses precisam de quatro gols ou mais.

O jogo do Real Madrid x Liverpool hoje tem transmissão no HBO Max, serviço de streaming. Confira todos os detalhes e saiba como assistir ao vivo a decisão da Liga dos Campões nesta quarta.

Data do sorteio das quartas da Champions 2022/23

Dá para assistir o jogo do Real Madrid de graça?

Não dá para assistir o jogo do Real Madrid hoje de graça. A partida vai passar com exclusividade no HBO Max, serviço de streaming de entretenimento e esportes da Warner para assinantes, o que significa que só quem paga a plataforma tem acesso.

Para se tornar assinante é só acessar o site (www.hbomax.com) ou o aplicativo e encontrar o melhor pacote que se encaixe ao seu bolso.

Como assistir Real Madrid x Liverpool online

O serviço de streaming HBO Max, disponível para assinantes, vai transmitir com exclusividade o jogo entre Real Madrid e Liverpool nesta quarta. Dá para assistir no computador ou no aplicativo para celular, tablet e smartv. Verifique o seu aparelho para saber se é compatível.

Três opções de Multitelas no HBO Max estão à venda no site: R$ 27,90 em um mês, R$ 74,90 por três meses e R$ 239,90 por doze meses, para assistir em todos os dispositivos.

Assim que finalizar a assinatura, o torcedor pode acessar a plataforma. Clique em "entrar", insira o seu nome de usuário ou email, e a senha. Clique em entrar. No mosaico principal é possível visualizar o anúncio da partida entre Real Madrid e Liverpool, então aperte o play disponível e curta ao vivo a decisão.

Em qual canal vai passar o jogo do Real Madrid hoje?

Nenhum canal de televisão vai passar o jogo do Real Madrid x Liverpool hoje. A única maneira de assistir a Champions League é no HBO Max, serviço de streaming para assinante.

Os canais SBT, TNT e Space são os responsáveis pelos direitos de transmissão do campeonato no Brasil. Na TV aberta, a emissora só pode exibir jogos da Champions na terça, enquanto os outros dois canais optaram por transmitir só um jogo nesta quarta-feira e o do Real não aparece na programação.

O que acontece se a partida terminar empatada?

Se a partida entre Real e Liverpool terminar empatada, a prorrogação começa logo após o fim do segundo tempo, com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis é que vai definir quem avança para as quartas de final da Champions League.

É importante lembrar que não tem gol fora de casa na competição. O método foi retirado do regulamento pela UEFA para deixar as partidas mais 'justas' e equilibradas no mata-mata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)



Você também vai gostar de ler:

Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões