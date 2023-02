Horário dos jogos da Champions hoje e como assistir ao vivo nesta terça (14/02)

Vai começar as oitavas de final da Champions League! Nesta terça-feira, 14 de fevereiro, dois confrontos dão o pontapé inicial ao mata-mata do torneio de futebol na Europa, com início às 17h (Horário de Brasília). Quem vence os jogos segue na competição e quem perde dá adeus ao sonho. Saiba quais os jogos de hoje e como assistir cada um deles.

Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?

Quais são os jogos da Champions League hoje

Nesta terça-feira, 14 de fevereiro, dois jogos serão disputados nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

No total, dezesseis equipes jogam as oitavas de final, divididos em oito embates. No sistema ida e volta, quem obter mais gols e consequentemente garantir a vantangem no placar agregado avança de fase.

Confira os jogos do dia na Champions e onde assistir.

PSG x Bayern de Munique

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Milan x Tottenham

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir: Space e HBO Max

Oitavas de final da Liga dos Campeões

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Liga dos Campeões. O sorteio da UEFA define cada um dos oito confrontos, onde clubes do mesmo país e que estavam no mesmo grupo não podem se enfrentar.

Disputado em ida e volta, o time que vencer os dois jogos (ou contar com mais gols nos dois confrontos) avança para as quartas de final da Champions. Em caso de empate no jogo de volta, a prorrogação é realizada em dois tempos e depois disputa de pênaltis se a igualdade persistir.

RB Leipzig x Manchester City

Club Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Eintracht Frankfurt x Napoli

Borussia Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

PSG x Bayern de Munique

Sorteio das quartas de final

O sorteio das quartas de final está agendado para 17 de março. Somente os oito ganhadores se classificam para a etapa seguinte no mata-mata da Champions.

Diferente da fase anterior, times do mesmo país podem se enfrentar, assim como integrantes do mesmo grupo durante a primeira fase. Os times são colocados em um mesmo pote.

O sorteio também define o chaveamento para a semifinal.

Calendário da Champions League 2022/23:

Oitavas de final: 14/15/21/22 de fevereiro & 7/8/14/15 de março de 2023

Quartas de final: 11/12 & 18/19 de abril de 2023

Semifinal: 9/10 & 16/17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

