O PSG pode ser eliminado hoje da Champions se perder para o Bayern?

Saiba qual é o cenário do PSG hoje na Champions. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Entenda o cenário do Paris na Liga dos Campeões com o duelo nesta terça-feira, 14 de fevereiro, nas oitavas de final

Válido pelas oitavas de final da Champions League, o PSG entra em campo nesta terça-feira, 14 de fevereiro, para o jogo contra o Bayern de Munique. Não há favoritos no confronto, e por isso o torcedor quer entender qual é o cenário da competição e se o Paris Saint-Germain pode ser eliminado hoje.

PSG pode ser eliminado hoje da Champions League?

O PSG não é eliminado da Champions League hoje se perder para o Bayern de Munique. Este é apenas o jogo de ida nas oitavas de final, ainda falta mais um confronto para determinar quem segue na competição.

As oitavas de final da Liga dos Campeões tem jogo de ida e volta. O sorteio da UEFA é que define cada um dos oito embates, com o mando de campo para o time que ficou em primeiro lugar no grupo da primeira fase. Quem marcar mais gols e vencer as duas partidas avança para as quartas de final.

O duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique não tem favorito. Isso porque trata-se de duas grandes equipes do cenário atual no futebol internacional.

A Champions League é o principal torneio de clubes de futebol na Europa. Ela acontece todos os anos com trinta e duas equipes na fase de grupos, onde o campeão leva para casa a tão sonhada taça 'orelhuda'.

Possível adversário do Paris nas quartas

Se o PSG vencer o Bayern de Munique, se classifica para as quartas de final. Com isso, poderá enfrentar na próxima fase do mata-mata desde RB Leipzig, Mancheser City, Club Brugge, Benfica, Liverpool, Real Madrid, Milan, Tottenham, Napoli, Eintracht Frankfurt, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão até o Porto.

Diferente da etapa anterior, o sorteio das quartas de final não tem regras. Isso significa que times do mesmo país ou do mesmo grupo podem se enfrentar.

Não é possível definir quem vai ser o adversário do Paris, mas dá para imaginar que o duelo terá muita qualidade.

O sorteio está marcado para 17 de março de 2023.

Quando é o jogo de volta nas oitavas?

O Bayern de Munique vai receber o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira, 8 de março, às 17h (Horário de Brasília).

A partida será realizada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A partida define quem segue para as quartas de final do torneio da UEFA, a depender do resultado nesta terça. Quem obter mais gols no agregado será o sortudo a continuar vivo na disputa.

A transmissão vai ser no canal TNT e na plataforma HBO Max, disponível para todo o Brasil ao vivo. Somente assinantes tem acesso.

Onde assistir PSG x Bayern de Munique?

A partida entre Paris Saint-Germian e Bayern de Munique nesta terça-feira será transmitida nos canais SBT e TNT, além da plataforma HBO Max e o site do SBT às 17h, horário de Brasília.

Na TV aberta, a canal do SBT exibe a partida ao vivo para todo o Brasil com a narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Para assistir de graça pelo celular, dá para sintonizar no site (www.sbt.com.br) e no aplicativo SBT Play.

Outra opção é curtir na TNT, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Também dá para sintonizar no HBO Max, serviço de streaming.

