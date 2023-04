O Real Madrid pode ser eliminado hoje da Champions se perder hoje?

Entenda o cenário do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões com o duelo nesta terça-feira, 18 de abril

O Real Madrid entra em campo nesta terça-feira, 18 de abril, às 16h (Horário de Brasília) para enfrentar o Chelsea no jogo de volta nas quartas de final da Champions League. O time espanhol venceu o primeiro confronto e por isso tem a vantagem. Entenda todos os cenários do clube de Vinícius Júnior e se pode ser eliminado se perder.

VEJA: onde assistir Real Madrid x Chelsea hoje

O que acontece com o Real Madrid se perder hoje?

Se o Real Madrid perder para o Chelsea hoje é eliminado da Champions League. No entanto, existe uma combinação de resultados que pode garantir a permanência do clube na competição de futebol.

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real venceu o primeiro jogo das quartas de final por 2 a 0, com gols de Benzema e Asensio. Isso significa que o time espanhol só precisa do empate para se classificar para a semifinal do torneio. Se vencer também fica com a vaga.

Outro resultado que garante a classificação dos merengues é a vitória do Chelsea por 1 a 0, já que o primeiro jogo contou com a vitória por dois gols.

Mas se o Chelsea vencer por 3 a 0 ou mais gols, aí o Real Madrid está eliminado da Champions.

Empate em qualquer resultado = Real Madrid classificado

Vitória do Real Madrid = Real Madrid classificado

Vitória por 1 x 0 do Chelsea = Real Madrid classificado

Vitória do Chelsea por três gols ou mais = Chelsea classificado

O que acontece em caso de empate?

Se a soma dos dois resultados terminar em empate (por exemplo, o Chelsea vencer por 2 a 0) aí a prorrogação terá início nesta terça-feira no Stamford Bridge, em Londres. Serão dois tempos extras de 15 minutos, com direito a intervalo para os jogadores descansarem.

Se a igualdade entre os dois clubes persistir, aí a disputa de pênaltis entra em cena para decidir quem avança para a semifinal. Lembrando que não tem gol fora de casa na Champions.

Quem vai ser o adversário na semifinal?

Se vencer o Chelsea, o time merengue pode enfrentar na semifinal da Champions o Bayern de Munique ou o Manchester City, os times que disputam as quartas de final do outro lado da chave.

O chaveamento da competição foi definido em março, por sorteio da UEFA. Cada time já sabe o caminho que terá que trilhar para alcançar a decisão pelo título da Champions. O mata-mata é sempre em duas partidas, com exceção da grande final.

As semifinais serão disputadas em 9 e 10 de maio os jogos de ida e 16 e 17 de maio os jogos de volta. Os horários e os locais serão definidos pela UEFA nos próximos dias.

Como assistir o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo da Champions hoje será transmitido no SBT e no canal TNT, além do site do SBT, aplicativo SBT Vídeos e a plataforma HBO Max.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil, o SBT existe a decisão da Champions ao vivo e de graça. Luiz Alano vai contar a história ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos. Também dá para assistir de maneira gratuita no site (www.sbt.com.br) e no aplicativo SBT Vídeos.

Outro canal que também vai passar é o TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura. Já o HBO Max só pode ser acessado por quem é assinante pelo celular, tablet ou smartv.

