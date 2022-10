Onde assistir jogo da Roma hoje x Betis e horário da Liga Europa – 06/10

Nesta quinta-feira, a equipe da Roma recebe o Betis às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, pela terceira rodada do grupo C na Liga Europa. Na disputa pela liderança da competição, descubra onde assistir jogo da Roma hoje ao vivo.

Onde assistir jogo da Roma hoje na Liga Europa

O jogo da Roma hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, às 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Para o torcedor que quer assistir ao jogo desta quinta-feira, fique atento porque apenas o Star + é quem transmitirá ao vivo. A plataforma de streaming só está disponível para assinantes, já que o canal da ESPN não vai passar o jogo da Roma hoje.

Informações do jogo da Roma x Betis hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Matej Jug

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Confira como foi o último jogo da Roma.



Escalação do jogo da Roma hoje

Escalação do Roma hoje: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Spinazzola, Matic, Cristante, Çelik; Dybala, Zaniolo e Pellegrini.

Escalação do Betis hoje: Bravo; Ruibal, Pezzella, Victor Ruiz, Miranda; Akouokou, William Carvalho, Luiz Henrique, Canales; Rodri e Willian José.

Com três pontos conquistado até aqui, a Roma entra em campo nesta quinta-feira com o elenco completo para garantir mais uma vitória na Liga Europa. Terceiro colocado no grupo C, o elenco italiano pode assumir a liderança e desbancar o Betis se ganhar e consequentemente ultrapassar a diferença de um ponto no saldo de gols. No Campeoanto Italiano, a Roma segue na sexta posição com 16 pontos.

Do outro lado, o Betis segue na liderança do grupo com seis pontos, ou seja, venceu as duas partidas que disputou até aqui. Se vencer nesta quinta, fora de casa, acumulará nove pontos para abrir a maior vantagem na competição rumo à próxima fase. No Campeonato Espanhol está em quarto lugar com 15 pontos.

Quando vai começar as oitavas de final?

Os jogos das oitavas de final na Liga Europa terão início em 9 de março de 2023, com dezesseis equipes. Os líderes de cada grupo avançam de maneira direta, enquanto os outros oito elencos vêm dos playoffs.

Os playoffs estão marcados para os dias 16 e 23 de fevereiro do ano que vem, ou seja, os segundos lugares da Liga Europa enfrentarão os terceiros da Champions em dois confrontos. Daí, os vencedores avançam até as oitavas de final da temporada.

Dessa maneira, confira o calendário completo.

PLAYOFFS

Play-offs: 16 e 23 de fevereiro

OITAVAS DE FINAL

Oitavas de final: 9 e 16 de março de 2023

QUARTAS DE FINAL

Quartas de final: 13 e 20 de abril de 2023

SEMIFINAL:

Semifinais: 11 e 18 de maio de 2023

FINAL:

Final: 31 de maio de 2023

